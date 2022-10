Comeback nach 14 Jahren: Neuer Peter Fox – "Zukunft Pink"

Passend dazu teilt sich Peter Fox das Mikro mit Inéz in pinkem Outfit. Die Sängerin des gefeierten Duos Ätna rappt unter anderem: "Mach dein Ding, aber such' keinen Sinn / Und was nicht da ist, / Musst du erfinden".

Comeback nach 14 Jahren

Peter Fox feierte 2008 riesige Erfolge mit seinem Solo-Albumdebüt "Stadtaffe": Das Album erreichte Platz 1 der deutschen Charts und gehört zu den meistverkauften deutschen Musik-Alben, auch die Single-Auskopplungen "Alles neu", "Haus am See" und "Schwarz zu blau" konnten sich alle in den Top Ten der Charts platzieren. 2009 erklärte Peter Fox seine Solo-Karriere jedoch überraschend für beendet. Am 25. und 26. August 2009 gab er in Berlin zwei Abschiedskonzerte als Solo-Künstler. Mit seiner Band SEEED veröffentlichte er 2012 das Album "SEEED". Ob "Zukunft Pink" nun der Vorbote eines neuen Solo-Albums ist, verriet Peter Fox bisher nicht.