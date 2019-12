John Frusciante kehrt zu den Red Hot Chili Peppers zurück

Bereits zweimal verließ John Frusciante die Red Hot Chili Peppers. Jetzt kehrt er zum zweiten Mal als Gitarrist in die Rockband zurück. In einem Instagrampost kündigte die Band an, dass das ehemalige Bandmitglied wieder Teil der Gruppe werde. Ihr aktueller Gitarist Josh Klinghoffer werde hingegen die vierköpfige Gruppe verlassen.

Abschied und Comeback in einem Post

Auf Instagram erklärte die Band, sie und ihr aktueller Gitarist Josh Klinghoffer werden nach zehn Jahren getrennte Wege gehen. Er sei ein "wundervoller Musiker", den sie respektieren und lieben. Die Band sei ihm tief dankbar für die Zeit. Gleichzeitig teilte sie "mit großer Freude" mit, dass Josh Frusciante wieder zur Band zurückkehre.