Comeback als Duo: Jupiter Jones sind zurück

Die Geschichte der ehemaligen Deutsch-Punk-Band mit dem aus der englischen Originalversion von "Die drei ???" entlehnten Namen ist eine ziemliche Achterbahnfahrt. Erst geht es langsam, aber kontinuierlich nach oben, bis ihr Hit "Still" im Jahr 2011 zum meistgespielte deutschsprachige Song im Radio wird. Die Band spielte ausverkaufte Konzerte in großen Hallen, hatte einen lukrativen Vertrag beim Major-Label, als 2014 Sänger Nicholas Müller wegen einer Angststörung die Band verließ. Die machte mit einem Ersatzmann weiter, doch nach ein paar Jahren war die Luft raus – nach ein paar letzten Konzerten im Sommer 2018 löste sich Jupiter Jones auf.

Neuanfang als Duo

Seit Januar 2021 gibt es Jupiter Jones wieder, allerdings jetzt als Projekt der beiden Gründungsmitglieder Nicholas Müller und Sascha Eigner. Müller hat seine Angststörung seit einigen Jahren überwunden und darüber mittlerweile sogar ein Buch geschrieben, Eigner hat seine Rolle als Gitarrist inzwischen um die des Produzenten erweitert.

Am Anfang veröffentlichten das Duo nur ein paar digitale Singles und drehte dazu absurde Videos, die Hunderttausende von Klicks generierten. Da sah man die Müller und Eigner als Golfer mitten in der Großstadt, es gab einen Auftritt vor halbwüchsigen Mädchen zusammen mit Komiker Atze Schröder als Playbacksänger oder ein Video, bei dem ein Paar erst mit Glibber- und Glitzerzeug beworfen wird und dann die Studioeinrichtung demoliert.

Zwischen Elektronik und Liedermacher-Anmutung

Das neue Album fasst diese vorab veröffentlichten Singles zusammen und ergänzt sie um unveröffentlichte Songs, die ganz neue Facetten von Jupiter Jones zeigen. Da darf der Pop-Appeal auch mal in ins Elektronische abdriften oder auch mal einer fast schon Reinhard-Mey-haften Liedermacher-Anmutung weichen. Die Kompositionen von Sascha Eigner haben ab und zu ein paar Widerhaken eingebaut, aber die Refrains gehen ohne Ausnahme ins Ohr und bleiben dort auch eine Weile hängen.

Es sind aber vor allem die oft melancholischen, nicht selten ironischen gebrochenen Texte und die leicht angeraute Stimme von Nicholas Müller, die den Wiedererkennungswert der Jupiter Jones-Songs ausmachen. Der wunderbaren Albumtitel findet sich beispielsweise etwas versteckt in dem Lied "Überall waren Schatten": Die Sonne ist ein Zwergstern / Vielleicht ist das als Trost gemeint / Wenn alles, was im Dunklen liegt / So wichtig und so groß erscheint / An alle, die noch zuhören / Die Sonne ist ein Zwergstern.

Poesie, Pop und Bodenhaftung

Die Poesie solcher Zeilen macht den Zauber vieler Songs des Duos aus, die auf ihrer Suche nach dem idealen Popsong die Bodenhaftung nie verlieren. Die scheint den beiden von Jupiter Jones auch anderweitig inzwischen ziemlich wichtig zu sein. Ihr Album haben sie per Crowdfunding finanziert und auf dem bandeigenen Label veröffentlicht, eine erste Comeback-Tour soll ab Mai 2023 durch kleine und mittlere Clubs führen. Einziges Konzert in Bayern ist in München im Ampere. So viel Bescheidenheit kann man eigentlich nur sympathisch finden.