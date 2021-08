"Colt für alle Fälle": US-Schauspielerin Markie Post gestorben

Begonnen hatte ihre Karriere Ende der 1970er Jahre in US-Spielshows - da war sie Model, Produzentin und Cutterin. Bald schon bekam sie erste Nebenrollen - so auch die, in der sie am bekanntesten wurde. Seit 1982 spielte sie die Kautionsagentin Terri Michaels in der Stuntman-Serie "Ein Colt für alle Fälle". Danach ging es weiter in den Serien "Harrys wundersames Strafgericht" und "Küß mich, John".

Auch anschließend blieb sie dem Fernsehen treu - mit Rollen etwa in "Scrubs - Die Anfänger" sowie "Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits". Einen ihrer seltenen Kinoauftritte hatte sie 1998 in "Verrückt nach Mary" - da war sie die Mutter der von Cameron Diaz gespielten Hauptfigur.