Colson Whitehead: "Harlem Shuffle" - eine Gaunerkomödie

Deutsche Leser können sich freuen. Denn das US-Buch "Harlem Shuffle" ist eines der wenigen Bücher, das zuerst im Ausland erscheint. Das heißt für die amerikanischen Leser: Die müssen sich noch gedulden. Ärgerlich, denn Colson Whitehead ist seit "Underground Railroad" einer der erfolgreichsten und renommiertesten US-Schriftsteller. Die Erwartungen an ihn sind entsprechend groß.

Bildgewaltige Prosa

Der 52-Jährige ist ein schriftstellerisches Chamäleon und wechselt die Genres so oft wie das Tier seine Farben. Jetzt also eine Gaunerkomödie, die im Harlem der späten 1950er beginnt. Dass sie "Harlem Shuffle" heißt, ist kein Zufall: Der Harlem Shuffle hat seine Wurzeln in der Harlem Renaissance. In den 1950ern avancierte er zu einem der beliebtesten Tänze, was das Soul Duo Bob and Earl zu dem gleichnamigen Song inspirierte, der später von den Stones adaptiert wurde. Whiteheads Roman erinnert nicht nur durch seine formale Dreiteilung an den Rhythmus des Shuffle. Der ganze Roman pulsiert vor Leben. Whiteheads Prosa erzeugt einen bildgewaltigen Film im Kopf des Lesers.

Er habe unterhalten wollen, erklärt er in einem Interview für die Library of Congress:

"Normalerweise schreibe ich ein ernsteres Buch und dann ein Buch, das witziger ist. Mit 'Underground Railroad' und 'Nickel Boys' waren es jetzt zwei ernste Bücher. Ein Krimi ist, auch wenn das paradox klingt, etwas leichter. Da ist mehr Platz für Witz. Deshalb geht es in 'Harlem Shuffle' um einen Kriminalfall. In Ganovenfilmen stehlen sie immer erst die Diamanten und dann bringen sie sie zu einem Hehler und der sagt, ich gebe euch 10 Cent pro Dollar. Das ist eigentlich ein Skandal. Sie machen die ganze Arbeit und der Hehler streicht den Gewinn ein. Ich dachte, ich liebe Ganovenfilme, aber ich hasse immer den Hehler. Warum also nicht ein Buch über ihn schreiben?" Colson Whitehead

Whitehead: Meister der Charakterdarstellung

Ray Carney ist dieser Hehler. Er ist ein einfacher Mann, der den Aufstieg auf ehrliche Art und Weise schaffen möchte. Doch er ist schwarz, sein Vater war ein bekannter Kleinkrimineller, der seinen Opfern die Kniescheiben zertrümmerte. Und seine Schwiegereltern, die zur schwarzen Bourgeoisie Harlems zählen, sind unzufrieden mit ihm, da sein Möbelgeschäft nicht den nötigen Umsatz bringt. Deshalb bessert Ray das Familieneinkommen hin und wieder mit Hehlerware auf, die ihm sein Cousin Freddie vorbeibringt.

Doch dann zieht dieser ihn in einen Überfall auf das legendäre Hotel Theresa hinein. Ab diesem Moment beginnt Rays persönlicher Shuffle, um seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Ein Schritt vor, einer zurück, ein sidekick. Ob kleine oder große Ganoven, korrupte Polizisten, Schutzgelderpresser, rachsüchtige Prostituierte, Whitehead ist ein Meister der Charakterdarstellung mit wenigen Sätzen. Ray selbst führt immer mehr ein Doppelleben, als striver and crook, Streber und Gauner.

Liebeserklärung an Harlem

Weiße sitzen immer am längeren Hebel, aber mit weißer Weste wird man nicht reich, das ist Rays Erfahrung. Im Hintergrund von Whiteheads Roman formiert sich die schwarze Bürgerbewegung, er endet mit den Harlem Riots von 1964, nachdem ein weißer Polizist einen unbewaffneten Jugendlichen erschossen hatte. Geschichte wiederholt sich.

"Harlem Shuffle" ist eine Liebeserklärung an ein Viertel, in dem Whitehead selbst nie gelebt hat, das aber wie kein anderes die Kultur dunkelhäutiger US-Amerikaner geprägt hat. Auch die seiner Familie, erzählt Whitehead in dem Interview für die Library of Congress:

"Ich habe location scouting betrieben und versucht herauszufinden, welche Geschäfte es in den 60er-Jahren in der 125. Straße gab. Das Hotel Theresa war in den 50er und 40er-Jahren ein großes Hotel. Es wurde das Waldorf von Harlem genannt. Die Großen stiegen dort ab. Ich habe also all die Recherchen über das Hotel Theresa und das Chock full o’Nuts gemacht, das dort war. Und dann sah ich meine Mutter und erzählte ihr davon und sie sagte: Ach, ich hing früher ständig im Chock full o’Nuts rum! Ich habe also im Internet recherchiert und hätte nur mit meiner Mutter reden müssen!" Colson Whitehead