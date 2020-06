Wie Colm Tóibín einen antiken Stoff intensiv neu erzählt

"Ich kenne ihn inzwischen, den Geruch des Todes. Diesen eklig süßen Geruch, der mit dem Wind in die Zimmer des Palastes eindrang." Der Palast steht in Mykene, es ist die Zeit nach dem Kampf um Troja. Agamemnon, der Heerführer der siegreichen Griechen, kehrt heim und wird von seiner Frau Klytämnestra empfangen.: "Ich war so bereit wie er unvorbereitet – er, mein Ehemann, der ruhmbedeckt-siegreich heimgekehrte Held, [...] der große Soldat, der schon bald, wie er glaubte, zur Feier einen Becher erheben und sich nahrhafte Speisen in den Mund stecken würde. Sein klaffendes Maul. Erleichtert, wieder zu Hause zu sein."

Rache, Blut, Gewalt

Klytämnestra wird ihren Mann im Bad erstechen, das Motiv ist Rache: Agamemnon hat ihre Tochter Iphigenie geopfert, hat sie brutal abgeschlachtet, damit die Götter günstigen Wind für seine Flotte schicken – und Colm Tóibín erzählt diese Geschichte aus der Perspektive Klytämnestras: lässt sie erzählen, wie Agamemnon sie und Iphigenie durch eine List an den Kriegsschauplatz lockte, wie er Klytämnestra drei Tage lang lebendig begraben ließ, damit sie die Opferung nicht verhindern konnte, wie sie später, nach dem Gattenmord, die Macht in Mykene übernahm. Lässt sie von Rache, Blut, Gewalt erzählen.

Und von einem Umbruch, vom Übergang in eine neue Zeit: Während die Männer noch glauben, die Götter würden ihr Schicksal leiten, lebt Klytämnestra, in dem "schaudernden, einsamen Wissen", dass die Zeit der Götter vorbei ist. Und dass das alles verändert: "Was einst mächtig gewesen war und allem Sinn verlieh, war jetzt hoffnungslos, fremd, mit seiner traurigen, brüchigen Macht, mit seiner in eigenen Rhythmen verschlossenen Erinnerung an eine strahlende Vergangenheit, in der unsere Worte emporstiegen und zur Erfüllung gelangen. Jetzt sind unsere Wörter zeitverhaftet, [...] sie sind ebenso flüchtig und eintönig wie der Atem. Sie halten uns am Leben, und vielleicht ist das schon etwas, wofür wir, zumindest im Moment, dankbar sein sollten. Denn mehr gibt es nicht."

Ein Idyll abseits des Terrors

Colm Tóibín erzählt in seinem Roman "Haus der Name" abwechselnd aus der Perspektive Klytemnästras und Elektras. Nur von Orest erzählt er in der dritten Person, und mit Orest entfernt er sich am weitesten von dem, was Aischylos in seiner Orestie überliefert. Orest wird bei Toibin mit anderen Kindern bedeutender Familien in eine weit entfernten Festung gebracht. Zusammen mit zwei Freunden, Leandros und Mitros, flieht er und versteckt sich fünf Jahre lang in einem abgelegenen Haus, bei einer alten Frau. Es ist das "Haus der Namen", das den Roman den Titel gibt. Dort kommt Orest mit den alten Geschichten, den Geschichten der Götter, in Berührung, dort vertieft sich seine Freundschaft mit Leandros.

Tóibín entwirft hier fast eine Idylle, die Utopie eines friedlichen Zusammenlebens, das in hartem Kontrast steht zu dem totalitären Regime, das Klytämnestra in Mykene etabliert hat. Als Orest und Leandros schließlich dorthin zurückkehren, herrschen Terror und Verrat, sind Säuberungen und politische Morde an der Tagesordnung. Leandros wird sich einer Gruppe von Rebellen anschließen und ihr Anführer werden, während Orest im Palast lebt, der zu einem "Haus des Flüsterns", einem Haus des Misstrauens und der Intrigen geworden ist. Angeleitet von Elektra tötet Orest seine Mutter.

Es ist eine Befreiung für alle, nur nicht für ihn. Er wird von Klytämnestra verfolgt, die in einer Zwischenwelt gefangen ist. Und: Er ist unerwünscht. Alle scheuen vor dem Muttermörder zurück: "Orestes lebte nach wie vor an einem schattenhaften, gespenstischen Ort; es war ein Reich [...], dessen leuchtende Verheißung von seiner bloßen Gegenwart getrübt zu werden schien", heißt es im Roman. "Mehr und mehr erschien ihm der Mord an seiner Mutter fast unwirklich, etwas, das niemand erwähnte, als wäre es gar nicht geschehen."

Versöhnliches Ende

Colm Tóibín enthält sich in seiner Neufassung der alten Geschichte dankenswerterweise einer übermäßigen Psychologisierung. Die Sprache ist einfach, dafür umso intensiver. Er transportiert die Geschichte in die Gegenwart, in dem er die Götter, indem er alles Mythische oder Übernatürliche weglässt: Iphigenie ist wirklich tot, sie wird nicht von Artemis nach Aulis entrückt. Und Tóibín wählt ein anderes Ende: nicht ausweglose Tragik und archaischer Fluch, nicht Blut und Tod, sondern Versöhnung. Mit der Zeit der Götter läßt Tóibín auch die Zeit von Autokraten und Gewaltherrschern wie Agamemnon untergehen, die sich im Dienst höherer Mächte wähnen. An deren Stelle tritt eine Figur, die im Mythos nicht vorkommt: Leandros, der Freund Orests und Anführer der Rebellen. Leandros will Konflikte durch Verhandlungen und die Suche nach Kompromissen lösen, will – heutiger gesagt – eine gespaltene Gesellschaft wieder zusammenführen.

"Haus der Namen" endet hoffnungsvoll – und vielleicht allzu traditionell – mit einer Geburt als Zeichen für den Beginn einer neuen Zeit: Leandros Schwester Ianthe ist Nacht für Nacht zu Orest gekommen. Sie ist schwanger, und obwohl das Kind nicht von ihm ist, wird Orest sie heiraten. "Wir können keinen mehr verlieren. Ich habe meine Schwester verloren, ich habe meinen Vater verloren [...]. Ich kann nicht, wir können nicht noch irgendjemand verlieren. Es hat schon genug Tod gegeben."

"Haus der Namen" von Colm Tóibín ist in der Übersetzung von Giovanni Bandini und Ditte Bandini bei Hanser erschienen.