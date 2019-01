Der Film "Colette" ist weniger emanzipiert als seine Hauptfigur

Colette küsste öffentlich Frauen

"Es brauchte einen außergewöhnlichen Mann, um diese moderne Frau zu erfinden", heißt es im Film. Der Satz hallt nach, so leichtfertig ist er ausgesprochen und akzeptiert. Denn Kostüme und Kulisse hin oder her: Natürlich verweist das Thema des Films auf die Gegenwart. Auf die Frage, wie es heute um das Verhältnis von Autorschaft und Geschlecht bestellt ist. Etwas später folgt ein weiteres Gespräch, das ans Heute denken lässt: Colette hat da bereits ein paar Frauen geküsst und ist von einer Bekanntschaft nachhaltig fasziniert: Missy, immer in Hosen unterwegs und interesselos, was Make-up und Männer angeht, spricht aus, was der Zuschauer denkt: Dass die Gesellschaft eigentlich wissen müsste, wer Claudines Abenteuer erfunden hat. Und dass sich Colette dazu bekennen sollte, dass sie den Roman geschrieben habe.

Nichts Neues über alte Machtstrukturen

Regisseur Wash Westmoreland macht viel richtig: Er lässt eine vergangene Zeit aufleben und verweist dabei unaufdringlich auf die eigene. Er weicht hier und da von der historischen Vorlage ab, um ein Gefühl vom Wesen der Grand Dame der französischen Literatur zu geben, ohne das ganze Leben nacherzählen zu müssen. Und er verlässt sich mit Keira Knightley auf eine Schauspielerin, die das Ikonische und das Intellektuelle dieser Figur verkörpern kann und jeden Zuschauer spüren lässt, wie facettenreich dieses Liebes- und Machtverhältnis war – zu facettenreich jedenfalls, um vorschnell zu urteilen.

Trotzdem: Wirklich berühren kann dieser Film nicht. Vielleicht, weil er selbst mit den Mechanismen spielt, die er kritisiert: Die Kamera feiert das schöne Äußere Colettes und deren sehnsuchtsvolle Blicke zumindest mehr als die burschikose, behoste Geliebte, die so viel zu sagen hat. Vielleicht aber auch, weil der Film seinem Thema am Ende keine neue Facette abringt, nichts Neues zu erzählen weiß von Machtstrukturen und den Reaktionen auf sie. Gerade in Zeiten der #MeToo-Debatte erscheint diese besondere Geschichte damit nur wie ein weiterer Fall, der bestätigt, was ohnehin jeder weiß.