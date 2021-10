Coldplay: Bei der nächsten Tour erzeugt das Publikum den Strom

"Ihr kennt ja den Moment", sagt Chris Martin, "wenn der Frontmann ruft: 'We need you to jump up and down – wir wollen euch hüpfen sehen'. Wenn ich das auf unserer nächsten Tour sage, dann meine ich es wirklich so. Denn wenn niemand hüpft, geht das Licht aus!"

Ganz schön interessant, was der Coldplay-Sänger da im BBC-Interview verrät: Die Tournee im Sommer 2022, die die Band auch nach Frankfurt und Berlin führt, soll so klimafreundlich ausfallen wie nur eben möglich. Die meiste Aufmerksamkeit erregen dürfte die Tanzfläche – wer sich auf ihr bewegt, erzeugt elektrische Energie! "Kinetic Flooring" nennt Chris Martin das: "Wer sich bewegt, hält das Konzert am Laufen."

Für jede Konzertkarte wird ein Baum gepflanzt

Die Band löst damit ein vor zwei Jahren getätigtes Versprechen ein: erst wieder zu touren, wenn das auf klimafreundliche(re) Weise möglich ist. Der Strom soll künftig nur noch aus erneuerbaren Quellen kommen – die Tanzenergie des Publikums allein reicht für ein Konzertspektakel natürlich nicht aus, so schön das auch wäre.

An den Veranstaltungsorten soll es möglichst keine Plastikflaschen geben – dafür aber kostenlos Trinkwasser. Der 12-Punkte-Plan der Band sieht auch vor, dass für jedes verkaufte Ticket ein Baum gepflanzt wird. Werden es wieder so viele Besucher wie bei der letzten Tour, ergibt das knapp fünfeinhalb Millionen Bäume.

Am Privatjet will die Band aber festhalten – und räumt in dem Interview auch gerne ein, auf längst nicht alle Fragen eine Antwort zu haben. Die Anreise der Fans etwa, sagt Martin, auf die habe man ja nur wenig Einfluss. Wichtig sei der Band aber, neue Standards zu etablieren für klimafreundliche Touren.

Das neue Album der Band erscheint am 15 Oktober, es heißt "Music of the Spheres". Musikalisch geht die Reise eindeutig Richtung Boygroup – der zusammen mit der koreanischen Band BTS aufgenommene und vorab als Single veröffentlichte Track "My Universe" zeigt das schon ganz klar. Auf dem neuen Album arbeiten Coldplay zudem mit Songwriter Max Martin zusammen – dem Mann, der für die Backstreet Boys "I Want It That Way" schrieb...