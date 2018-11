Pawel Pawlikowskis neuer Film "Cold War"

Was bleibt, wenn die Heimat vom Krieg zerstört ist? Und das, was übrig ist, sich zum politischen Minenfeld entwickelt? Für Wiktor: nur die Musik. Der polnische Pianist ist Jazzmusiker, aber diese Leidenschaft hält er geheim. Schließlich ist Jazz die Musik des Klassenfeinds. 1949 ist man hinter dem Eisernen Vorhang sicherer, wenn man traditionelle Volksweisen pflegt. Also fährt Wiktor mit zwei Kollegen in einem klapprigen Kastenwagen von einem tief eingeschneiten Provinzort zum nächsten und sucht nach politisch weniger brisanter Musik.

Hauptaufgabe der drei Regierungsmitarbeiter ist es, eine Art Castingshow auf die Beine zu stellen. Sie sollen ein Folklore-Ensemble ausbilden, das durch den Ostblock tourt und auf Staatsempfängen die zuckersüßen Seiten der polnischen Kultur vermittelt. Der Tour gilt Wiktors eigentliches Interesse: Er plant, auf einer der Reisen in den Westen zu flüchten. Es ist ein fatales Arrangement, auf das er sich eingelassen hat. Und es bleibt nicht das einzige.

Amour fou über Jahrzehnte

Zula, so heißt eine Frau, die ihm vorsingt, ist das komplette Gegenteil von Wiktor: emotional, impulsiv, aus einfachen Verhältnissen stammend. Nichtsdestotrotz verliebt er sich in sie – wohlwissend, dass Zula eine Gefahr darstellt. Was folgt, ist die Geschichte einer unmöglichen Liebe. Denn natürlich ist der Filmtitel "Cold War" mehrdeutig. Inmitten des Kalten Krieges tragen Wiktor und Zula ihren privaten Kampf aus: Sie sind wie zwei Pluspole, die sich gegen das Naturgesetz stellen und unbedingt vereint sein möchten.

Dieser in kontrastreichen Schwarz-Weiß-Bildern komponierte Kampf zieht sich über Jahrzehnte und wird von Regisseur Pawel Pawlikowski arrangiert wie ein Jazzsong voller Höhen und Tiefen, der bei aller Harmonie immer wieder aus dem Takt gerät: Tanzen sie im einen Moment engumschlungen in schweigender Verbundenheit, verletzen sie sich im nächsten Moment mit denkbar knappen Worten. Dennoch bilden sie eine Einheit – allerdings eine mit extrem ungewisser Zukunft.

Poesie im Kino

Dabei sind es gar nicht die politischen Verhältnisse, die die beiden Liebenden trennen. Details zu legalen und illegalen Grenzübergängen der zwei Exilanten erfährt der Zuschauer zumindest nicht. Im Vordergrund der Geschichte steht der emotionale Eiserne Vorhang. So sehr Wiktor und Zula sich auch suchen, sie laufen permanent voneinander weg. Immer wieder kommt es zur Trennung, unterstrichen von einer kurzen Schwarzblende, die im Laufe des Dramas in immer kürzeren Abständen folgt. Was in dem Zeitraum passiert ist, den die Schwarzblende illustriert, ist egal. Es geht um die gemeinsame Zeit. Und weil die immer schmerzhafter wird, treffen Wiktor und Zula am Ende eine Entscheidung.

Gemeinsam treten sie aus dem 4:3-Bild, das sie auch auf der Leinwand so sehr aneinandergeschweißt hat, wie sie es emotional immer waren. "Lass uns auf die andere Seite gehen, dort ist der Ausblick schöner", lauten die letzten Worte in "Cold War". Es ist nur einer von vielen Sätzen, die vom Betrachter zu Ende gedacht werden, während das Bild weiterläuft. Dieser Satz allerdings beendet einen Film, der zum Poetischsten zählt, was das Kinojahr zu bieten hat.

