Wie die Coen-Brüder mit "Buster Scruggs" den Western entstauben

Freakshow mit Mission

In der dritten Geschichte ändern sich Tonlage und Setting komplett. Ging es zuvor durch sonnendurchflutete Wüstenlandschaften, wird es jetzt winterlich, düster und deprimierend. Protagonisten sind zwei Schausteller, die so heruntergekommen sind wie die Orte, die sie besuchen. Nach außen hin eine sogenannte Freakshow – die einzige Attraktion ist ein Mann ohne Arme und Beine – geht es ihnen vor allem darum, etwas Zivilisation in die Welt zu tragen. Also zitiert der extremitätenlose Schausteller inbrünstig Lincolns Gettysburg Address, Shakespeare und Gedichte. Alles Irdische ist vergänglich und oft ist es der Mensch mit all seinen Fehlern, der das beschleunigt: Das ist die Botschaft seiner Vorträge. Aber sie verhallt ungehört und so nimmt auch diese Geschichte ein bitterböses Ende.

Der aufmerksame Zuschauer allerdings registriert, dass die Botschaft weit über die Grenzen der dritten Episode hinausreicht. Sie liegt wie ein wüstensandbedeckter Mantel über dem kompletten Film und kulminiert in der sechsten und letzten Geschichte. Hier sitzen fünf Passagiere auf engstem Raum in einer Kutsche, die keinen Blick in die rasant vorbeiziehende nächtliche Landschaft gewährt. In dem kammerspielartigen Setting werden Unterhaltungen geführt, die scheinbar so unzusammenhängend sind wie die einzelnen Episoden in "The Ballad of Buster Scruggs". Tatsächlich aber fassen die Gespräche die Quintessenz dieses und aller anderen Coen-Filme zusammen:

"Es gibt zwei Arten von Menschen. - Glücklich und unglücklich. - Kräftig und schwach. - Aufrecht und sündig. - Nein. Tod oder lebendig!"

Das einende Element von "The Ballad of Buster Scruggs" sind also nicht nur die grotesken Momente oder die ebenso genüsslich wie liebevoll dekonstruierten Westernklischees – es ist die teils sehr subtile Gesellschaftskritik und vor allen Dingen der Tod. Er gehört zu Coen-Filmen wie der Whiskey in durstige Cowboykehlen. Und selten kam er so unterhaltsam, brutal und unerwartet erwartbar daher wie in dieser wunderbar komponierten Sammlung wilder Western-Vignetten.