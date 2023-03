"Cocaine Bear" wird "crazy": Neuer Film-Titel amüsiert das Netz

Das Publikum ist wie so oft völlig anderer Meinung als die Filmkritiker: In Amerika rennen die Zuschauer ungeachtet vieler Verrisse in den grotesken Horror-Film "Cocaine Bear", der nach zwei Wochen schon knapp 45 Millionen US-Dollar Umsatz machte. Es geht in der bluttriefenden Produktion um einen Grizzly, der am Koks nascht und deshalb völlig durchdreht. Die Macher ließen sich dabei von einem Vorfall aus dem Jahr 1985 inspirieren, als ein mit Kokain beladenes Flugzeug über dem US-Bundesstaat Georgia abstürzte. Drehbuchautor Jimmy Warden malte sich aus, was passiert, wenn zufällig ein Bär vorbeikommt und sich am herrenlosen Stoff "bedient": Er wird Touristen, Polizisten und Drogisten gleichermaßen gefährlich.

"Den lesen ja auch Kinder"

In Frankreich freilich wurde der Film als "Crazy Bear" gestartet, was umgehend Spekulationen auslöste, da sei womöglich "Zensur" im Spiel, weil ein "kokainhaltiger" Titel für manche Menschen als "beleidigend" empfunden werde: "Den lesen ja auch Kinder." Auf Twitter machten sich Spaßvögel über die skurrile Marotte des französischen Filmverleihers lustig, einen englischen Filmtitel in derselben Sprache umzubenennen, das sei in etwa so logisch wie aus "Hangover" einen "Very Bad Trip" zu machen. In einem Tweet hieß es, alles drehe sich in dem Film um Koks, daher hätten die Verantwortlichen in Frankreich den Titel nur "verschlimmbessert", und zwar ohne vernünftigen Grund, zumal "Cocaine" im Französischen dasselbe bedeutet wie im Englischen.