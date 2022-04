Coburger Glaspreis: Das sind die Gewinnerinnen

Glas – ein vielfältiger Werkstoff

Glas ist nämlich nicht nur zerbrechlich. Es schützt auch. Glas ist der vielleicht vielfältigste Werkstoff der Kunst überhaupt. Beispielhaft für diese Vielfalt ist die Arbeit "Fragments" der in Norwegen lebenden isländischen Künstlerin Æsa Björk, für die es den ersten Preis gab. Auf den ersten Blick sieht es aus, als hätte jemand Experimente mit einem riesigen Wattepad gemacht, hätte Blei darüber gekippt und Säure, die Löcher in den Untergrund frisst, dazu noch ein paar Schimmelkulturen angesetzt, die in feinsten Nuancen aus Grau und Weiß über die Fläche wachsen. Doch die große Scheibe ist aus versilbertem Glas, und sie ist auch keine Scheibe, sondern eine gewölbte Linse, bzw. zwei. Gehalten wird das Ganze von einem Gerüst aus dünnen Stahlstäben mit Klammern aus Kunststoff, die im 3D-Druck entstanden sind. Das wirkt technoid, wie in einem Labor.

Hier virtuos, dort erzählend

Der zweite Preis geht an Alison Lowry aus Irland. Ein ärmliches Kinderkleidchen aus Pâte de verre hängt von der Decke herab. Darunter ein kleiner Haufen winziger Babyschuhe, alle grau, teilweise zerfallen. Es sieht aus, als seien sie aus Asche geformt. "Bury us with dignity" heißt die Arbeit. Sie spielt auf das Schicksal Tausender irischer Kinder an, die bis weit ins 20. Jahrhundert hinein in kirchlichen Mutter-Kind-Heimen zur Welt kamen – und dort massenweise starben. Es waren uneheliche Kinder. Die Zerbrechlichkeit des Materials entspricht der Schutzbedürftigkeit von Kindern. Und so ist es gerade die Fragilität des Materials, die die künstlerische Aussage formt. Form follows function? Eher: Message follows material!

Nicht jede schwitzt am Schmelzofen

So emotional die Arbeit von Alison Lowry, so intellektuell ist das mit dem dritten Preis ausgezeichnete Werk von Judith Röder: Fünf Overheadprojektoren am Boden werfen Bilder unterschiedlicher Strukturen an die Wand. Manche erinnern an Mikroben unterm Mikroskop, andere an Baumrinde. Als Projektionsvorlagen dienen ausrangierte Scheiben aus alten Türen, Möbeln, Fenstern. Aus einem Material, das seine Funktion verloren hat, wird bei Judith Röder ein Bild an der Wand – aber abnehmen und verkaufen kann man es nicht. Es ist eine extrem vielschichtige Arbeit, die auch Fragen nach dem Genre thematisiert, die nach dem Stellenwert von Material und Herstellungsprozess, von Funktion, visuellem Ergebnis und sinnlichem Erleben fragt. Judith Röder erforscht und durchleuchtet das Material Glas hier bis in sein Innerstes – am Schmelzofen stand sie dafür keine einzige Minute. Auch das ist preisgekrönte Glaskunst von heute.