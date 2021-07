Coburg trennt sich 2023 von Intendant des Landestheaters

Coburg trennt sich in zwei Jahren von Bernhard F. Loges, dem Intendanten des Landestheaters. Der Vertrag des Intendanten wird in beiderseitigem Einvernehmen nicht über das Ende der Vertragslaufzeit Ende August 2023 hinaus verlängert. Das hat Coburgs Oberbürgermeister Dominik Sauerteig (SPD) als Vorsitzender des Theaterausschusses bekannt gegeben. Ein Grund für die Beendigung der Zusammenarbeit zwischen Loges und dem Landestheater wurde nicht bekanntgegeben.

Coburg: Pläne für die neue Leitung stehen im Herbst an

Über die zukünftige Leitungsstruktur des Landestheaters werde im Herbst weiter beraten. Dabei werde für eine Übergangszeit auch die Möglichkeit eines Direktorengremiums diskutiert, heißt es in der Mitteilung. Loges sagte dem BR, er freue sich auf die kommenden zwei Jahre und den Umzug des Landestheaters in das momentan im Bau befindliche Globe-Theater. Dieses wird dem Landestheater in der Zeit der Generalsanierung als Übergangsspielstätte dienen.

Loges ist seit zwei Jahren Intendant am Landestheater

Loges sei dankbar für die bisherige Zeit und die Erfahrungen in Coburg und gehe mit einem positiven Gefühl in die beiden Jahre bis zum Ende des Vertrags. Sollte ein Direktorengremium die Leitung des Landestheaters interimsweise übernehmen, wisse er das Haus aufgrund der Leistungen des Teams in den vergangenen Jahren in guten Händen. Der 40 Jahre als Loges ist seit September 2018 Intendant des Landestheaters in Coburg und hatte bereits vor seinem Antritt Kontinuität versprochen.