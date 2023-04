Coburg: Neue Bleibe für 2.000 Puppen gesucht

Nach der Schließung des Coburger Puppenmuseums Ende des vergangenen Jahres suchen rund 2.000 Puppen weiterhin ein neues Zuhause. Bei einem Pressegespräch teilte die Stadt am Freitag mit, dass sich der Plan, die Puppen als Dauerleihgabe einer privaten Kulturstiftung in Rödental zur Verfügung zu stellen, zerschlagen habe.

Coburg: Wohin mit 2.000 Puppen?

Die Stiftung habe die Stadt Anfang April darüber in Kenntnis gesetzt, dass man das Vorhaben nicht weiterverfolge, sagte Coburgs dritter Bürgermeister Can Aydin (SPD) im Gespräch mit BR24. Der Coburger Stadtrat hat die Verwaltung in der Sitzung am Donnerstag nun damit beauftragt, ein Konzept für die weitere Verwendung der Puppen zu erarbeiten. Die Schließung des Puppenmuseums war im November 2022 im Stadtrat beschlossen worden.

Mangelnde Wirtschaftlichkeit und nicht barrierefrei

Das Museum war in einem historischen Gebäude in der Coburger Innenstadt untergebracht, das allerdings nicht barrierefrei ist. Neben der mangelnden Wirtschaftlichkeit des Museums war das der Hauptgrund für die Mehrheit der Stadträtinnen und Stadträte, für die Schließung zu stimmen. Vor der Corona-Pandemie hatte das Museum im Jahr 2019 etwa 6.600 Besucher.

Puppenmuseum nach Großbrand dank Spenden renoviert

Das Puppenmuseum war 1987 als private Sammlung des Ehepaars Carin und Hans Lossnitzer eröffnet worden. 2007 hatte die Stadt Coburg die Sammlung gekauft und in der Folge zu einem wissenschaftlichen Museum entwickelt. Beim Großbrand in der Innenstadt im Jahr 2012 wurde das Puppenmuseum in Mitleidenschaft gezogen und anschließend auch mithilfe von Spendengeldern umfangreich renoviert.