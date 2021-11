13 Tonnen schweres Dach schwebt auf das Coburger Globe-Theater

Die Baustelle des Globe-Theaters in Coburg ist jetzt winterfest. Am Montag ist ein 13 Tonnen schwerer Stahlstern, verbunden mit einer Holzkonstruktion, durch einen Kran eingehoben worden. Der Stern schließt den künftigen Theatersaal nach oben hin ab. Vor dem einsetzenden Winterwetter ist somit der Bau vor Schnee und Regen geschützt. Jetzt könnte der Innenausbau beginnen, so Thomas Eck, einer der Architekten.

Globe-Theater soll 2022 fertig sein

Das Theater in Holzbauweise soll Ende 2022 fertig gestellt sein und rund 30 Millionen Euro kosten. Zehn Millionen davon zahlt der Freistaat. Der Bau ist nötig, weil das Coburger Landestheater dringend sanierungsbedürftig ist und unter anderem aus Brandschutzgründen die Betriebserlaubnis Ende 2022 ausläuft. Die Kosten für die Sanierung des Landestheaters wurden zuletzt auf rund 190 Millionen Euro geschätzt.

Fünf Jahre lang Spielstätte für das Landestheater

Die neue Spielstätte auf dem alten Güterbahnhofgelände soll mindestens fünf Jahre lang das neue zu Hause für die Ensembles des Landestheaters sein. Einziehen sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in das Globe-Theater im Herbst kommenden Jahres. Die Spielzeit 2022/2023 wird dann die erste im neuen Globe-Theater sein.

Richtfest abgesagt

Ein für Mitte der Woche geplantes Richtfest für das Theater hat Oberbürgermeister Dominik Sauerteig (SPD) am Montag coronabedingt abgesagt.