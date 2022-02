Cobain-Kumpel und Grunge-Legende Mark Lanegan gestorben

Sein Markenzeichen war seine tiefe, raue Stimme. Lanegan wurde 1964 in der Nähe von Seattle im US-Bundesstaat Washington geboren. Dort entstand in den 1990ern die Grunge-Bewegung, die sich durch ihren "ungehobelten" Klang von anderen Rock-Strömungen abhob und durch die Band Nirvana weltberühmt wurde.

Frontmann Kurt Cobain wurde ein enger Vertrauter von Lanegan, der einmal die Anekdote erzählte, wonach sie beide auf einem Hotelbett lagen und auf MTV der damalige Nirvana-Superhit "Smells Like Teen Spirit" lief. Genervt soll Cobain einen herumliegenden Schuh von Lanegan gepackt und auf den Fernseher geworfen haben, der prompt ausging. Im selben Moment fuhr draußen ein Auto vorbei, aus dessen Radio das Lied plärrte: "Da haben wir gemerkt: Es gibt kein Entkommen", so Lanegan.

Er war von 1984 bis 2000 Sänger und Frontmann der Rockband "Screaming Trees" und anschließend bis 2014 Mitglied der "Queens of the Stone Age", der Rockband von Josh Homme. Daneben verfolgte er auch eine Solokarriere in der Indie- und Bluesrock-Szene und veröffentlichte elf Solo-Alben, zuletzt "Phantom Radio" und "Gargoyle", die mit ruhigen, in sich gekehrten Rocksongs überraschten.

Er arbeitete mit Kurt Cobain zusammen

Wie andere Größen des Genres machte Lanegan kein Geheimnis aus seiner Alkohol- und Heroinsucht. Seine Erfahrungen beschrieb er 2020 unter dem Titel „Sing Backwards and Weep – A Memoir“. Das Musikmagazin Rolling Stone nannte das Buch "eine der fesselndsten und aufschlussreichsten Rock-Memoiren aller Zeiten".

2021 wäre Lanegan laut eigenen Angaben beinahe an einer Corona-Infektion gestorben, nachdem er zuvor eine Zeit lang an Verschwörungstheorien geglaubt hatte. Schließlich sprach er sich jedoch für Impfungen aus und veröffentlichte ein Buch unter dem Titel "Devil in a Coma" über seine schwere Covid-19 Erkrankung.

Am Dienstag ist Mark Lanegan im Alter von 57 Jahren in seinem Haus in Irland gestorben.

Der Zündfunk auf Bayern 2 ändert aus diesem Anlass sein Programm und sendet einen Konzertmitschnitt des Künstlers in der Stunde vor Mitternacht auf Bayern 2.