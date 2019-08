CO2-Ausgleich bei Flugreisen - moderner Ablasshandel?

Urlaubszeit ist Reisezeit. Heute wird viel darüber diskutiert, statt mit dem Flugzeug auf die Malediven zu fliegen, mit dem Fahrrad oder Zug zu verreisen. Wer dennoch in den Flieger steigt, macht das oft mit einem schlechten Gewissen. Der Grund ist das Kohlenstoffdioxid, das wesentlich zur Erderwärmung beiträgt. Flugzeuge und Fernreisen sind da schnell als Klimakiller Nummer eins ausgemacht.

CO2-Ausgleichszahlungen für Projekte in Entwicklungsländern

Um den ökologischen Fußabdruck zu verringern, bieten immer mehr Organisationen freiwillige Kompensationszahlungen an. Der kirchliche Kompensationsfonds "Klimakollekte" zum Beispiel, fördert mit den CO2-Ausgleichszahlungen "Projekte in Ländern des globalen Südens", sagt Mitarbeiterin Vera Bünte. Auf diese Weise soll ein Ausgleich geschaffen werden zwischen den westlichen Staaten, die für den Großteil der Emissionen verantwortlich sind, und den Menschen in armen Ländern, die am meisten darunter zu leiden haben.

Der Ausgleich für eine Familienflugreise nach Griechenland beträgt rund 40 Euro. Ein relativ kleiner Obulus, um CO2-Emissionen am anderen Ende der Welt zu verringern, den sich die meisten leisten könnten. Doch es gibt auch Kritiker: Immer wieder steht der Vorwurf des Ablasshandels im Raum, also sich durch einen geringen Betrag ein sauberes Gewissen zu erkaufen.

Kompensationszahlungen: Nachdenken über eigenen Lebensstil

"Natürlich wäre es besser, statt einer CO2-Kompensation Inlandsflüge generell zu vermeiden und das eigene Konsumverhalten zu hinterfragen", sagt Bünte. Da, wo sich Emissionen aber nicht vermeiden ließen, könne die Kompensation eine gute Möglichkeit sein - und die Menschen zum Nachdenken über ihren Lebensstil anregen.

Dass ein Reflexionsprozess im Blick auf den CO2-Ausstoß einsetzt, ist aus Sicht des Wirtschaftsethikers Johannes Wallacher, der an der Jesuitenhochschule in München lehrt, notwendig. Den CO2-Ausgleich sieht er ambivalent: "Wenn man das als Königsweg ansieht, dann sehe ich die Gefahr, dass es eine Beruhigung des vermeintlich schlechten Gewissens ist. Man muss es nicht gleich Ablasshandel nennen, aber es hat natürlich schon auch den Charakter davon."

Urlaubsreise kompensieren reicht nicht

Das Problem: Um die Klimaziele von Paris zu erreichen und die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad Celsius zu begrenzen, muss mehr geschehen. Mal eben die Urlaubsreise zu kompensieren, reicht nicht. Wir Menschen verursachen CO2 rund um die Uhr. Das fängt beim Autofahren an, dem Fleischkonsum, schlecht gedämmten Häuser, aber auch Netflix, Whatsapp und Facebook schaden aus Sicht einiger Experten dem Klima.

Jeder Film, den wir streamen, verbraucht Strom. Den zu gewinnen, verursacht große Mengen an CO2, wie es französische Forscher unlängst vorgerechnet haben. 2018 hätten Online-Dienste 306 Millionen Tonnen CO2 verursacht, so der Thinktank "The Shift Project".

Strukturelle Wandel auf politischer Ebene nötig

Was also tun? Zwar kann man bei der Klimakollekte auch Haushalt oder Veranstaltungen kompensieren. Sich aber immer und in jeder Situation klimagerecht zu verhalten, überfordere die Konsumenten moralisch, sagt Wallacher. Es brauche, so der Ökonom, eine politische Lösung. Die Rahmenbedingungen müssten verändert werden. Wallacher macht sich deshalb für eine CO2-Abgabe stark. Also eine Bepreisung von CO2, wie sie in anderen Europäischen Ländern schon gang und gäbe ist.

"Es braucht einen strukturellen Wandel", erklärt Wallacher. Dieser sei nur auf politischer Ebene möglich und nur so lasse sich seiner Meinung nach dauerhaft Kohlendioxid reduzieren. Den Weg dahin könnte und sollte freilich jeder einzelne mitgestalten. Deshalb sei der CO2-Ausgleich zwar nicht die Lösung des Problems, so der Ökonom, könne aber - wenn sich viele Menschen beteiligen - zu einem Umdenken beitragen.