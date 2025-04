Clubben nach Corona: So ist Feiern in Bayern heute

Die Clubs in Deutschland sind fünf Jahre nach den Corona-Lockdowns längst wieder geöffnet – doch ein Selbstläufer ist das Nachtleben deswegen nicht. Vor allem in Bayern kämpfen Betreiberinnen und Betreiber mit wirtschaftlichem Druck, neuen Erwartungen des Publikums und Konflikten mit Anwohnern. In Städten wie München wird deutlich: Die Clubszene lebt, aber sie ist im Wandel.

Wenn man junge Menschen fragt, wie sie die Pandemie und das erste Mal Feiern erlebt haben, erzählen sie von 18. Geburtstagen, die nur im ganz kleinen Rahmen zelebriert werden konnten oder nächtlichen Treffen vor der Schule mit ein paar Flaschen Bier. Das Ausgehen wurde auf den privaten Bereich verlegt. Einige wenige Open-Air-Events im Sommer waren zwar möglich, mit ausgefeilten Konzepten, doch Feiern in geschlossenen Räumen war lange tabu. Die Clubkultur stand still – mit langfristigen Folgen für Veranstalter, DJs, Türpersonal und das Publikum.

Die langen Pausen und ihre Folgen

In den Jahren ohne Club-Kultur ist die Welt nicht stehen geblieben. Neue Trends und neue Gepflogenheiten haben sich entwickelt. Jens Milkowski, Mitbetreiber des Münchner Clubs "Goldener Reiter" erzählt, dass besonders im Frühjahr das gute Wetter die Isar zur ungewollten Konkurrenz mache. Das war zwar für Club-Betreiber in München schon immer ein Problem, doch das Feiern draußen ist in der Pandemie zur Gewohnheit geworden.

Ruhe im Szeneviertel

Gleichzeitig geraten Clubs zunehmend in Konflikt mit ihrer Umgebung. In dicht besiedelten Städten wie München liegt das Nachtleben oft Tür an Tür mit Wohnräumen. "Direkt nach der Pandemie war es mit am schlimmsten“, erinnert sich Milkowski – die Menschen seien nicht mehr an Lärm gewöhnt gewesen.

Der Club "Goldener Reiter" liegt im Untergeschoss eines Wohnhauses, mitten im Glockenbachviertel: Beschwerden sind vorprogrammiert, weil Clubs eben eine gewisse nächtliche Geräuschkulisse mitbringen. "Das ist super nervig, verstehe ich total – aber nicht verhinderbar, wenn man Innenstadt-Kultur will," sagt Milkowski.