Clooneys Streit mit dem Kreml: "Verfolgen keine Journalisten"

Weil Menschenrechtsaktivistin Anna Neistat kürzlich im Namen der am New Yorker Broadway residierenden George Clooney-Stiftung verlangt hatte, prominente russische Propagandisten, die ins europäische Ausland reisen, zu verhaften, sah sich der namensgebende Hollywoodstar zu einer Klarstellung veranlasst. Auf den sozialen Netzen ließ Clooney verbreiten [externer Link]: "Was die jüngsten Berichte über russische Journalisten betrifft, machte jemand in unserer Organisation einen Fehler. Ich bin der Sohn eines Journalisten. Wir in der George Clooney-Stiftung würden niemals Journalisten verfolgen, auch, wenn wir mit ihnen nicht übereinstimmen. Tatsächlich haben wir eine lange Liste von Fällen, in denen wir Journalisten in Schutz nahmen."

Sacharowa: "Geltungsdrang überrascht immer wieder"

Der kremlnahe Politologe Sergej Markow spottete darüber: "Das heißt, es ist noch zu früh. Aber es besteht kein Zweifel daran, dass etwas später mit Sicherheit die geheimen Verhaftungen russischer Journalisten in Europa beginnen werden. Denn der Prozess der Abkehr Europas von Demokratie und Freiheit schreitet sehr schnell voran."

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, hatte geschimpft, die Nachrichten über die Clooney-Stiftung entstammten entweder einer "Klatschkolumne" oder einer "surrealen Serie über Heuchler und Lügner". Sie nahm sowohl Clooney als auch dessen Frau Amal, eine renommierte Anwältin, aufs Korn: "Der Geltungsdrang dieses Paares überrascht immer wieder. Ich erinnere mich, wie George Clooney zu den Vereinten Nationen kam, um sich für Fragen im Zusammenhang mit [der sudanesischen Region] Darfur einzusetzen. Das Problem war jedoch, dass der Schauspieler absolut nichts über die Probleme der sudanesischen Siedlung und des Darfur-Konflikts wusste. Die Menschen dort brauchten Schutz vor sozialer Instabilität vor dem Hintergrund einer schwierigen politischen Situation und im wahrsten Sinne des Wortes sauberes Wasser. Clooney war für die Kinokassen und die lautstarke Presse verantwortlich."

"Pestbaracke muss abgedichtet werden"

Der Exil-Politologe Anatoli Nesmijan hatte sich ebenfalls sehr kritisch mit Neistats Vorstoß auseinandergesetzt: "Ein Beispiel für die völlige Stigmatisierung der russischen Staatsbürgerschaft. Bisher reden wir nur von Journalisten, aber am Ende wird es darum gehen, jeden zu ächten, der einen russischen Pass hat. Die Pestbaracke muss wohl abgedichtet werden. Regierungen können solche Initiativen wegen der Menschenrechte und dem ganzen Blabla nicht vorantreiben, deshalb werden sie von sozialen Aktivisten losgetreten. Nun, die Behörden, die erst bestürzt die Hände zum Himmel heben, werden sich der Stimme des Volkes dann wohl fügen. 'Briefe aus den Reihen der Arbeiter' sind eine weit verbreitete Methode. Sie können nicht nur von Abgeordneten der Staatsduma vorgelegt werden."

Die für die Stiftung tätige Anna Neistat hatte in einem Interview mit der "Voice of America" am 30. Mai behauptet [externer Link], es gehe darum, den Internationalen Strafgerichtshof und europäische Regierungen dazu zu drängen, die "augenfälligsten" russischen Propagandisten dingfest zu machen. Zur Begründung hatte die Aktivistin geäußert, diese Medienschaffenden würden zum "Völkermord aufrufen" und einen "Angriffskrieg" verteidigen: "Staatsanwälte könnten einen Haftbefehl beantragen. Das heißt, theoretisch könnten sie in jedem europäischen Land festgenommen und in ein Land ausgeliefert werden, dass sie gerichtlich belangt."

Auf den Einwand, sie könne damit die Meinungsfreiheit gefährden, antwortete Neistat: "Die ist sehr weit gefasst, aber nicht absolut. Es gibt viele rechtliche Entscheidungen, auch internationale, die zeigen, welche Ausnahmen es gibt. Kriegspropaganda ist sicherlich eine dieser Ausnahmen."

Duma: "Abscheuliche Aktion"

Namen wollte Neistat nicht nennen, denn die Betroffenen sollten nicht "gewarnt" werden, bevor sie ins Ausland reisten, wo sie nach wie vor viele Verwandte und Bekannte hätten. Strafrechtlich sei "Kriegspropaganda" in Ländern wie Polen, Moldawien und der Slowakei verboten, bis jetzt sei die Regelung allerdings selten oder nie angewandt worden: "Wenn in den nächsten Monaten alles so läuft, wie wir es uns erhoffen, dann sind wir bereit, mit diesen Dingen zu beginnen. Was die konkreten Namen angeht, konzentrieren wir uns jetzt darauf, die offensichtlichsten russischen Propagandisten, die sichtbarsten, vor Gericht zu bringen, aber ich werde sie bewusst nicht nennen, weil wir von den Staatsanwälten verlangen, geheime Haftbefehle auszustellen."

In Russland hatte Neistat damit Empörung ausgelöst, nicht zuletzt im Kreml. Putins Sprecher Dmitri Peskow hatte gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur TASS russische Journalisten aufgefordert, "diese Verrückten" nach einer Begründung zu fragen. Der frühere russische Präsident Dmitri Medwedew nannte Clooney einen "mittelmäßigen Schauspieler" und drohte ihm damit, dass ihn russische Medien "von morgens bis abends zur Rede stellen" würden. Russische Parlamentsvertreter sprachen von einer "abscheulichen Aktion", die Tätigkeit der Stiftung müsse in Russland als "unerwünscht" gelten. Von "Zynismus" im Westen war die Rede.

"Es kommt auf Flexibilität an"

In russischen Blogs wurden Neistats Einlassungen als "Jagd auf Journalisten" bezeichnet. Russische Leser spotteten, Clooney sehe mehr aus wie der "Sohn eines Anwalts" als wie der Sprössling einer Journalisten-Familie. Blogger Andrej Medwedew (185.000 Fans) versuchte einen "Gegenangriff" und warf den US-Medien und Hollywood "Kriegspropaganda" in den neunziger Jahren vor, weil sie damals Serbien als "Alleinschuldigen" am Jugoslawien-Krieg bezeichnet hätten: "Die Politiker zeigten sich seinerzeit viel zurückhaltender."

Medwedew sarkastisch: "Es ist immer noch so klar wie eh und je: Nach der amerikanischen Version des Völkerrechts ist ein Verbrecher nicht jemand, der sich vergangen hat, sondern jemand, den Washington nicht ausstehen kann. Oder beides. Wie [der einstige irakische Präsident] Saddam Hussein. Er war ein treuer US-Verbündeter, wurde aber zum Kriegsverbrecher. Es kommt auf Flexibilität an."

Putin finanziert Staatsmedien mit 1,2 Milliarden Euro

Die "Clooney Foundation for Justice" wurde 2016 vom Hollywood-Schauspieler und seiner Ehefrau, der britisch-libanesischen Strafanwältin Amal Clooney, gegründet und widmet sich dem weltweiten Kampf für die Menschenrechte. Die Stiftung ist in mehr als vierzig Ländern tätig. Amal Clooney war als Sonderberaterin für den Darfur-Konflikt im Sudan tätig und gilt als Expertin für die Verfolgung von Menschenrechtsverletzungen bei internationalen Konflikten.

In exilrussischen Medien wurde darauf verwiesen, dass der Kreml seine Propagandisten mit Millionen-Beträgen subventioniert, die den Gesamthaushalt von "durchschnittlichen" russischen Regionen überträfen. Die gesamte Finanzierung der Staatssender und der damit verbundenen Medien verschlinge umgerechnet rund 1,2 Milliarden Euro jährlich.