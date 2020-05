31.05.2020, 08:42 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Clint Eastwood wird 90 - der ewige Cowboy

Die Augen gegen die grelle Sonne von Mexiko stets zusammengekniffen, den Hut tief in die Stirn gezogen, so haben die meisten den ewigen Cowboy Clint Eastwood vor Augen. Doch der US-Schauspieler hat in 90 Lebensjahren längst nicht nur Western gedreht.