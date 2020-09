Monströses und Banales trennt oft nur ein Halbsatz

Claus Peymann darf sich getrost auf den Text verlassen und auf jegliche Aktualisierung oder Anspielung verzichten. Denn da finden sich Sätze wie "Politiker sind die Spitze des Eisberges", "Das Meer hat schon immer alle Probleme gelöst" oder "Theater, Oper, Schauspielerei. Die Politik lässt sie fallen, wie sie noch nie gefallen sind": "Wir fühlen uns als Künstler, als Theaterleute allein gelassen. Und jetzt kommen die beschönigenden Sätze, nachdem man 750 Milliarden für die Rettung der deutschen Industrie ausgegeben hat. Da sind wir mit unserem paar Millionen. Das ist ja, das ist ja eine Peanut. Also ich finde, dass wir langsam aber sicher in eine Staatskrise hineingeraten."

Der Theatergott als Teufel

Über Achim Freyers grob gepinselter Bühne, eine Art Theater im Theater mit ins Unendliche reichenden Vorhängen, wacht ein gehörntes Bernhard Konterfei, teuflisch grinsend, mit rot glühenden Augen und in jeder Hand einen zerquetschten Engel. Der Theatergott Bernhard möge uns hold sein, sagt Peymann, dessen Ressentiments gegen das einstige Konkurrenz-Theater, dass er als Schnarch- und Schlaftheater bezeichnet hat, längst dahingeschmolzen sind.

"Das habe ich möglicherweise einmal gesagt, aber ich habe in meinem Leben so viel gesagt, dass ich den Überblick verloren habe", am liebsten, so Peymann weiter, würde er hier bleiben und weiter inszenieren: "Ich bin schon jetzt traurig, dass ich am Freitag wieder einsamer deutscher Theaterangestellter bin. Ich war ja lange Jahre König und hatte ein eigenes Haus, das ist jetzt vorbei. Und jetzt gehe ich wieder in meinen Gemüsegarten in Köpenick und denke mit Glück an diese schöne Arbeitszeit zurück. Also dafür bin ich dankbar."

"Der deutsche Mittagstisch" von Thomas Bernhard in der Inszenierung von Claus Peymann feiert am 17.09. Premiere im Theater in der Josefstadt in Wien.