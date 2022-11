Claudius Seidl erzählt das Leben von Regisseur Helmut Dietl

Helmut Dietl sei, so Claudius Seidl im Gespräch, mitnichten eine der am besten ausgeleuchteten Figuren. "Er ist vielleicht eine der am besten beleuchteten Figuren, in dem er sozusagen sein Image immer ziemlich gut unter Kontrolle hatte und ziemlich gut bestimmen konnte, welche Geschichten von ihm in Umlauf kommen. Das heißt aber noch lange nicht, dass man besonders viel von ihm gewusst hätte."

Annäherung ausgehend von der Oberfläche

Es ist nicht leicht, eine Biografie über Helmut Dietl zu schreiben. Wie vertrauensvoll mag die Quellenlage über einen geborenen Erzähler und Inszenator schon sein, dessen Figuren wie der Monaco Franze oder Baby Schimmerlos den wirklichen Menschen so sehr vom Maul abgeschaut sind, dass sie realer erscheinen als die Wirklichkeit und dennoch frei erfunden sind? Claudius Seidl nennt seine Biografie fast schon programmatisch: "Helmut Dietl, der Mann im weißen Anzug".

Damit ist die Dechiffrierungsmethode klar: Er nähert sich dem Enigma Dietl von der Oberfläche her. Von Lifestyle und Werk. Vom Hörensagen seiner Freunde und Neider sowie von Dietls Selbstbeschreibungen, die Seidl nicht minder kritisch liest. Dabei ist es weniger das was über Dietl erzählt wird, das den Biografen interessiert, als das wie. Vor allem wenn dieser – wie in seiner Biografie "A bissl was geht immer" – über sich selbst spricht.

Was ihn – so Seidl – am meisten beeindruckt habe an Dietls eigener Erzählung, "war, dass diesem Jungen, von dem er da erzählt, alles zu gelingen scheint. Der sieht wahnsinnig gut aus. Er landet nahezu bei jeder Frau, bei der er landen möchte und so weiter. Das könnte ja sofort eine schreckliche Erzählung werden, was Grauenhaftes. Aber das mangelnde Talent am Zufrieden- und Glücklichsein war, was diese Erzählung erst erträglich macht. Die ist dann aber, glaube ich, bei ihm keine literarische Strategie, sondern so ist er halt gewesen."

Fehlender Vater, prägende Frauen

Helmut Dietl kommt 1944 in einem Münchner Vorort zur Welt. Erwachsen wird er in München. Wie so vielen in seiner Generation fehlt ihm ein Vater. Der von Dietl fällt nicht im Krieg, sondern geht an einem Stehausschank verloren, den dieser ewige Stenz seiner Familie vorzieht. Die eigentlichen Bezugspunkte und Triebfedern in Dietls Leben sind Frauen. Die Oma, die ihm früh eine Gastrolle neben O.W. Fischer verschafft. Die Mutter, die dem pubertierenden Haudrauf nachts gutmütig die Schlüssel zuwirft, kommt dieser wieder einmal zu spät aus einem der Schwabinger Szene-Lokale, und somit die Sozialisierung zum charmanten Menschenfänger befeuert.

Es ist auch eine Frau, die Dietl zum Film bringt. Genauer eine Affäre mit der einige Jahre älteren Schauspielerin Elfie Pertramer. Kurze Zeit später folgt er seiner ersten Ehefrau, der Journalistin Karin Wichmann, nach Rom, das damalige Herz des europäischen Films. Dort, so Dietl, habe er einen gewissen Clint Eastwood regelmäßig beim Poker abgezogen. Viele dieser kleinen Abenteuer lassen sich heute nicht mehr bestätigen, aber eben auch nicht widerlegen.

"Die Hälfte dieses Buchs ist in indirekter Rede geschrieben", erzählt Claudius Seidl. "Einfach, weil da hat mir eine das erzählt und der andere hat mir das erzählt. Und in den Notizen steht noch mal was anderes. Wobei ich das nicht als Mangel empfinde, sondern eher im Gegenteil. Also, in dem Moment, wo ich mir dieses Verfahrens unsicher war, habe ich mich erfreut an dem Reiz des es nicht genau Wissens, am Reiz des sich nur Erinnerns."

Respekt für das "Prinzip Dietl"

Es ist das Charmante an dieser Biografie, dass es ihr nicht um das letztlich Tatsächliche geht, sondern, dass sie mehrere Versionen des Wie-es-gewesen-sein-könnte nebeneinander bestehen lässt und damit dem Prinzip Dietl Respekt zollt. In diesem anekdotischen Unschärfespiel erhalten dann aber Momente eine besondere Wucht, in denen Dietl das Kokettieren mit der eigenen Vergangenheit unterlässt. Seidl entdeckt sie im Nachlass, zu dem ihm die Witwe erstmals Zugang gewährt hat.

"Am meisten habe ihn überrascht", so der Biograph, "in ihrer Heftigkeit diese Drogengeschichte. Das war mir nicht klar. Also die Geschichte vom Tod der Mutter und der daran anschließenden Drogensucht, ja geradezu des Absturzes."

Perfekter Münchner und perfekter Anti-Münchner

Dennoch ist die Biografie von Claudius Seidl kein Enthüllungsbuch. Sie zielt vielmehr auf die Bedeutung eines Regisseurs für die Bundesrepublik ab, der es vermochte, mit einer deutschen Komödie, dem Film "Schtonk" für den Oscar nominiert zu werden. Und dem das Kunststück gelang, mit seinen Serien der BRD seine Heimat München als Weltstadt unterzujubeln. Auch hier wird die Methode Dietl sichtbar: notorische Präzision im Detail und großzügige Auslassungen dort, wo die Wirklichkeit ennuyiert.

"Um den 'Monaco Franze' zu erfinden, musste er in Los Angeles sitzen und sich nach Leberkäse sehnen oder nach Weißwurst", so Claudius Seidl. "Um 'Kir Royal' zu schreiben, hat er sich mit Patrick Süskind in irgendwelche Dachkammer in Montparnasse gehockt, und danach sind sie auf einen Aperitif gegangen. Das hat schon seine Gründe. All das, was man an München als dem größten Dorf Oberbayerns so hassen kann - all das Griabige und das Selbstgefällige und dieser touristische Blick auf sich selber und dieser ganze Schwachsinn – Dietl ist ebenso komplett frei davon. Ich würde eher sagen: Das hat München sehr gutgetan, so herum porträtiert zu werden. Ohne diese Porträts wäre die Stadt München ärmer, langweiliger, dümmer und weniger schön. Deswegen wird man halt auch so schnell nicht fertig mit Helmut Dietl, weil er eben beides ist der perfekte Münchner und der absolute Anti-Münchner."

Eine rechte Würdigung Dietls

"Helmut Dietl, der Mann im weißen Anzug" bemüht sich am Ende um die rechte Würdigung Dietls, dessen Bild – so Seidl – immer noch sehr vom Flop seines Spätwerks "Zettl" beschädigt zu sein scheint. An dieser Stelle verliert die Biografie das schnurrenhaft Launige und wirkt bald apologetisch, bald rührend. Den vielleicht tiefsten Moment entnimmt Claudius Seidl einem Interview Giovanni di Lorenzos.

Es ist die Quintessenz jener Dietlschen Poetik, die noch das Tiefste im Denken so virtuos profan auszudrücken weiß: In dem Interview spricht Dietl erstmals öffentlich über seinen Lungenkrebs und den nahenden Tod. Ob er glaube, dass es nach dem Tod weitergehe, fragt ihn der Interviewer. Und Dietl antwortet wie nur Dietl antworten kann: "Das werd' man dann schon sehen!"

Claudius Seidls Buch "Helmut Dietl. Der Mann im weißen Anzug" ist bei Kiepenheuer & Witsch erschienen. Am 30. November wird die Biographie auf dem Münchner Literaturfest vorgestellt.