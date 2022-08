Claudia Roth zur documenta: "Ich hätte lauter sein müssen"

Das Versäumnis, von dem Claudias Roth spricht, betrifft nicht erst den Eklat um das Banner "People's Justice" der indonesischen Künstlergruppe Taring Padi. Das Riesenbild, zu sehen auf dem Friedrichsplatz, war zunächst verhüllt, dann abgehängt worden, nachdem eindeutig antisemitische Stereotype unter den dargestellten Figuren entdeckt worden waren. Kulturstaatssekretärin Roth bezieht sich im Interview mit dem Nachrichtenmagazin "Stern" (Ausgabe vom Donnerstag) auf die Debatten vor der Eröffnung der Kunstschau: "Mir ist bewusst, dass es nicht reicht, wenn ich sage: Ich konnte nicht mehr tun. Auch wenn es objektiv stimmt. Vielleicht hätte ich bei den Diskussionen im Vorfeld der documenta-Eröffnung lauter und deutlicher sein sollen, sein müssen."

Der Bund muss künftig bei der documenta mitreden

Die Vorkommnisse in Kassel nennt Roth eine "Kette der Verantwortungslosigkeit, wo am Ende keiner verantwortlich gewesen sein will". Zugleich legt sie nahe, die Bundespolitik sei nicht der richtige Adressat dieser Kritik, indem sie betont, der Bund sei in den Strukturen der documenta nicht vertreten und alle relevanten Entscheidungen zur diesjährigen Ausstellung seien bei ihrem Amtsantritt bereits getroffen worden. Genau das aber müsse sich ändern.

Gelernt habe sie aus dem Vorgang, so Roth, "dass ich mehr mitreden möchte, sobald der Bund Geld gibt". Dabei bekräftigt die Politikerin ihre jüngsten Forderungen, dem Bund eine unmittelbare Einbindung in die Strukturen der documenta zu geben. "Es kann nicht sein, dass in diesem Kunstföderalismus manchmal gerne Fördermittel entgegengenommen werden, aber konkrete Mitsprache zurückgewiesen wird. Wenn ich für etwas tatsächlich verantwortlich bin, habe ich auch kein Problem damit, verkloppt zu werden, wenn etwas schiefläuft."

Entschieden wendet sich die Kulturstaatsministerin gegen Versuche, antisemitische Darstellungen durch den Verweis auf die Herkunftsländer der Künstler zu relativieren. "Antisemitismus ist und bleibt Antisemitismus, ob in Indonesien, in der Türkei oder sonst wo", so Roth. Wenn ausländische Künstlerinnen und Künstler zu einer deutschen Ausstellung eingeladen würden, müssten sie wissen, "was historische Verantwortung gerade hier bedeutet". Das Existenzrecht Israels darf aus ihrer Sicht weder in der Politik noch in der Kunst infrage gestellt werden.

"Kultur ist systemrelevant"

Außerdem nimmt die Kulturstaatsministerin Stellung zu Kulturveranstaltungen und Corona-Maßnahmen: "Kultur darf man nicht noch einmal, wie in den letzten Pandemiejahren, so behandeln wie Fitnessklubs oder Bordelle und sagen, die machen wir einfach dicht." Stattdessen solle über längere Öffnungszeiten für Kultureinrichtungen nachgedacht werden. Kultur sei "systemrelevant" und "ein Grundnahrungsmittel", so Roth weiter. Sie berate sich auch bereits mit den zuständigen Ministerien auf Länderebene, welchen Beitrag die Branche zum Energiesparen leisten könne, so dass ihre Funktionsfähigkeit gewahrt bliebe.

Kulturbetriebe könnten aber auch soziale Einrichtungen werden, fährt Roth fort. So lüden gerade bei hohen Außentemperaturen die oft klimatisierten Museen Besucher zum Verweilen ein. Die Einrichtungen könnten so zu "Orten der Begegnung und des Austauschs werden". Nach den Lockdownmaßnahmen müsse es nun außerdem darum gehen, die bislang noch schwächer als vor der Pandemie besuchten Kultureinrichtungen zu stärken, erklärt Roth: "Wir müssen deutlich machen, dass das mit den entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht die typischen Orte für eine Ansteckung sind." Deshalb brauche es noch vor Herbstbeginn einheitliche Corona-Regelungen für alle Bundesländer sowie weiter Hilfen und Bürgschaften für den Kulturbereich.