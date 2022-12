Ein Jahr im Amt: Claudia Roth

Claudia Roth, früher Bundestagsvizepräsidentin, jetzt Staatsministerin der Bundesregierung für Kultur und Medien, musste sich in dem vergangenen Jahr erst rein finden in die Kulturpolitik - und gleich zum Start eine heftige Debatte durchstehen. Die Weltkunst-Schau Documenta in Kassel, die am 18. Juni für die üblichen 100 Tage eröffnete, musste sich mit Antisemitismus-Vorwürfen herumschlagen. Die Medien waren alarmiert, die indonesischen Kuratoren überfordert, von Claudia Roth wurde verlangt, für Ordnung zu sorgen. Dabei stellte sich heraus: Die Documenta bekam zwar 3,5 Millionen Euro Zuschuss von der Bundeskulturstiftung, doch zu sagen hat der Bund dort nichts. Die Bundeskulturstaatsministerin flüchtete sich in wolkige Formulierungen gegen Antisemitismus und sah sich Rücktrittsforderungen ausgesetzt.

Roth: Vertraut machen mit den Grenzen der Meinungsfreiheit

Claudia Roth selbst räumte ein, dass sie sich mit den Grenzen der Kunst- und Meinungsfreiheit erst vertraut machen musste, schließlich stehen die Grünen nicht unbedingt für Verbote und Eingriffe in laufende Ausstellungen. Die Staatsministerin rang um Orientierung auf dem schwer verminten Gelände, wo Kritiker schnell mit dem Zensurvorwurf bei der Hand sind.

Doch auch bei anderen Themen fiel auf, dass Claudia Roth wenig konkrete Aussagen machte. So sah sie "Reformbedarf" bei den Bayreuther Festspielen, ohne näher zu erläutern, was sie damit meinte. Es blieb bei Andeutungen: Das Publikum auf dem Grünen Hügel sei kein Abbild der "vielfältigen, bunten Gesellschaft". Das ist bei sechsstündigen Wagner-Aufführungen in der Sommerhitze zu Eintrittspreisen bis zu 400 Euro auch kein Wunder.

Klare Haltung zu Klimaschützern

Unbestritten ist: Claudia Roth ist bei den Grünen wegen ihrer Emotionalität beliebt und sie ist authentisch in ihren Anliegen. Ob sie es auch versteht, eine Behörde zu leiten und sich im Bundeskabinett durchzusetzen, wird sich noch zeigen. Auf dem Grünen-Parteitag im September war sie gewohnt kämpferisch.

Claudia Roth hat sich klar und deutlich gegen die Klimaschützer ausgesprochen, die berühmte Gemälde attackierten: Der Schaden sei groß, der Protest treffe die Falschen, er dürfe zwar radikal sein, aber nicht willkürlich. Anfang Juni hatte die Staatsministerin die ukrainische Schwarzmeerstadt Odessa besucht, um auf die Gefährdung von Kulturschätzen im Krieg hinzuweisen.

Daran wird sie sich messen lassen müssen, und der Gutschein von 200 Euro für alle 18-jährigen, der im neuen Jahr nach französischem Vorbild als "Kulturpass" eingeführt wird, ist auf jeden Fall ein Signal, wie auch die Erhöhung ihres Haushalts um immerhin 94 Millionen Euro auf dann rund 2,4 Milliarden Euro.