Clarice Lispectors Momentaufnahmen von Rio: Aber es wird regnen

"Ich schrieb mehrere Sachen, ehe ich mein erstes Buch veröffentlichte. Ich schrieb Erzählungen für Zeitschriften, Zeitungen. Ich ging mit einer enormen Schüchternheit hin, einer couragierten Schüchternheit. Ich bin zugleich schüchtern und couragiert. Ich ging hin und sagte: 'Ich habe eine Erzählung, wollen Sie die nicht veröffentlichen?'"

Vollmond-Flirt mit einem Alien

So fing alles an, so erzählte es Clarice Lispector im Fernsehinterview mit Júlio Lerner bei TV Cultura. Schreiben lerne man vom Leben, das in uns oder rings um uns lebt, wusste die brasilianische Schriftstellerin 1968 in einer ihrer zahlreichen Chroniken für das JORNAL DO BRASIL. Und das bedeutet vom Atemrhythmus und Herzschlag auszugehen, sich und die Welt aufmerksam zu beobachten, die Grenze der Sprache auszuloten und unbequeme Fragen zu stellen. Und Benjamin Moser, Schriftsteller, Übersetzer und Herausgeber ihrer Erzählungen, sagte in Radio France Internationale: "Sie schreibt über häusliche Dramen, eine Frau, die das Abendessen zubereitet für die Schwägerin, die vorbeischaut, über Kinder, die von der Schule abgeholt werden, völlig banale Dinge, über die in Brasilien oder andernorts noch nie so geschrieben wurde. Sie verleiht den Dingen, von denen wir nicht einmal wissen, dass es sie gibt, eine Poesie, bis uns diese Welt offenbart wird, die wir vor Augen haben und nicht sehen."

Neben ihren frühen, autobiografisch gefärbten Erzählungen über die Kindheit in Recife enthält der zweite Band "Aber es wird regnen" nun Erzählungen aus den 1970er -Jahren, scharf gestochene Momentaufnahmen von Alltagsbegebenheiten in Rio, Geschichten über Lust und Leidenschaft, die oft nur in der Vorstellung ihrer weiblichen Figuren existieren. Miss Algrave, eine züchtige Jungfrau um die dreißig, vergnügt sich bei Vollmond mit einem Alien, der sich als einfühlsamer Liebhaber entpuppt. "Sie verständigten sich auf Sanskrit. Seine Berührung, die so kühl war wie die einer Eidechse, ließ sie erschauern. Ixtlan trug eine Krone aus Nattern, die sich umeinander schlängelten, ganz zahm vor Angst, sterben zu können. Der Umhang, der seinen Körper bedeckte war von duldsamsten Violett, war böses Gold und geronnener Purpur."