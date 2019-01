Hauptsache groß: die Kunst von Claes Oldenburg

"Wie viele Eiswaffeln isst man in einem Leben? Keine Ahnung. Ich hab ‘ne Menge gegessen. Aber als ich eine gemacht hab‘, als Kunst, hab‘ ich sie entworfen. Und nicht gegessen."

Der Mann, dessen Werke lächeln lassen, Plätze und Parks zieren, wusste damals 1961 sehr genau, was Kunst sein soll und was nicht. Verfasste ein Gedicht: Er sei für Kunst, die etwas anderes tue, als im Museum auf ihrem Arsch zu sitzen. Seine Kunst sitzt nicht auf ihrem Arsch, sie zerläuft, ragt heraus. Fällt. Meistens auch ins Auge: Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg, das ist seine Liga. Seine Pläne immer wilder: Einst wollte er gemeinsam mit seiner 2009 verstorbenen Frau den gesamten Central Park in New York planieren, alle Bäume fällen:

Er wollte den Park in einen Billardtisch verwandeln, Häuser als Billardkugeln, die langsam durch den Park rollen. "Kunst", sagt er mal, sei wie etwas, das im Maul eines Hundes stecke, der vom Dach eines fünfgeschossigen Hauses fällt. Verrückt? Verrückt. Seine überdimensionierte Spitzhacke, wie viele seiner Kunstwerke schien sie vom Himmel auf das Documenta-Gelände in Kassel gefallen zu sein. Er wollte Kunst, die nicht gefällt, sondern plump und süß und blöd sei – wie das Leben. Heute wird dieser trotz allem gefällige Lebenskunstkünstler Oldenburg 90 Jahre alt.