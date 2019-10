Claas Relotius geht gegen Aufdeckungsbuch vor

Seit Wochen ist das Buch "Tausend Zeilen Lüge - Das System Relotius und der deutsche Journalismus" auf den Bestseller-Listen. Geschrieben hat es ein ehemaliger Kollege von Claas Relotius, Juan Moreno. Moreno hat den Skandal um SPIEGEL-Autor Claas Relotius im vergangenen Jahr aufgedeckt, indem er Ungereimtheiten in Relotius' Arbeitsweise an leitende Redakteure weiterleitete. Eine Kommission des Nachrichtenmagazins kam zu dem Schluss, dass von den rund 60 Texten, die Relotius im Blatt veröffentlicht hatte, rund "ein Dutzend hart verfälscht" waren, weitere Texte seien so verfälscht gewesen, dass sie ebenfalls als "wertlos" galten.

Relotius wehrt sich gegen Aussagen in Buch

Das Buch, das Juan Moreno Mitte September vorstellte, galt als minutiöse Aufarbeitung des Skandals um den SPIEGEL und dessen Autor Relotius. Doch wie die Wochenzeitung DIE ZEIT in ihrer aktuellen Ausgabe berichtet, wehrt sich Claas Relotius gegen zahlreiche Aussagen in dem Buch. Das bestätigte die Kanzlei des Anwalts von Relotius gegenüber BR24.

Nach Recherchen der ZEIT geht Relotius gegen insgesamt 22 Textstellen in Morenos Buch vor. Darunter seien weniger gravierende Punkte, wie die Frage, ob Relotius wirklich "jeden Tag" mit Kolleginnen und Kollegen zum Mittagessen ging, oder nur ab und an, oder in welchem Büro Relotius die meiste Zeit saß.

Gravierendere Ungenauigkeiten im Buch?

Darüber hinaus jedoch seien mindestens zwei gröbere Ungenauigkeiten in dem 288 Seiten umfassenden Buch, wie Relotius über seinen Anwalt Christian Schertz mitteilen ließ. Zum einen hätte Relotius nicht "mehr als 40 Journalistenpreise" erhalten, wie in Morenos Buch beschrieben, sondern lediglich "19 Preise und zwei Auszeichnungen von Journalisten-Magazinen", wie die ZEIT schreibt.

Eine weitere umstrittene Szene findet sich am Ende des Buches: Moreno schreibt davon, dass Relotius nach Angaben eines SPIEGEL-Kollegen in einer süddeutschen Klinik in Behandlung sei. Eine Sekretärin des Magazins habe Relotius jedoch auf dem Fahrrad gesehen - und zwar in Hamburg. Die ZEIT schreibt dazu: "Weder habe die Sekretärin (die nicht mit Moreno gesprochen hat) Relotius auf dem Rad zweifelsfrei erkannt, noch stimme der geschilderte zeitliche Zusammenhang."

Relotius: Will nicht von eigener Schuld ablenken

Claas Relotius hat sich seit dem Bekanntwerden seiner umfassenden Fälschungen kaum in den Medien geäußert. Der ZEIT gegenüber sagte er: "Ich bin mir meiner eigenen großen Schuld heute sehr bewusst und will durch die Auseinandersetzung mit diesem Buch nicht davon ablenken. Ich stelle mich allem, wofür ich verantwortlich bin, aber ich muss keine unwahren Interpretationen und Falschbehauptungen von Juan Moreno hinnehmen. Ohne mich persönlich zu kennen oder mit Menschen aus meinem näheren Umfeld gesprochen zu haben, konstruiert Moreno eine Figur."

Relotius und sein Anwalt fordern von Moreno und dessen Verlag Rowohlt Berlin, den Text nicht weiter zu behaupten oder zu verbreiten. Die Unterlassungsforderung soll an diesem Donnerstag übermittelt werden.

Juan Moreno war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.