CineMerit-Award für Antonio Banderas auf dem Filmfest München

Der Schauspieler als alter ego des Regisseurs

Der letzte Film, den Antonio Banderas mit Pedro Almodóvar gedreht hat, liegt sechs Jahre zurück. Der neue heißt „Dolor y Gloria“, in deutscher Übersetzung „Leid und Herrlichkeit“. Banderas spielt Almodóvars Alter Ego, einen Regisseur, der sich in einer Lebens-, Alters- und Schaffenskrise befindet, der dauernd geplagt wird von Migräne, Rücken- und Schulterschmerzen, Hustenkrämpfen und Schlaflosigkeit. Für den Film verlangte Almodóvar von Banderas, dass dieser alle Tricks und Mätzchen, die er in 20 Jahren Hollywood gelernt habe, wieder vergesse. Der Schauspieler sollte sich neu erfinden. Banderas sagt: "Da sind eben diese Tricks, die man schon tausend Mal benutzt hat, um sich vor der Kamera sicher und selbstbewusst zu fühlen. Eine bestimmte Körpersprache. Oder eine gewisse Manipulation der Stimme, damit sie natürlich und doch besonders sonor klingt. Almodóvar mochte das alles nicht. Er wollte ein neues Ich."

Antonio Banderas ist diese Neuerfindung überzeugend gelungen. Noch nie hat man ihn so verletzlich und fragil auf der Leinwand gesehen, als eine Art Medium seines Regisseurs, der in einem fast schon proust'schen Erinnerungsprozess über vergangene Zeiten und seine Vergänglichkeit nachdenkt. Mit unaffektierter Wahrhaftigkeit spielt Banderas diese Rolle – er meint, dabei habe ihm die Erfahrung des eigenen Herzinfarkts vor zweieinhalb Jahren sehr geholfen. "Danach wurde ich introvertierter, vorsichtiger, reflektierter. Bei den Proben zu Almodóvars Film, kam Pedro zu mir und sagte, dass es nach meinem Herzinfarkt etwas in mir gebe, was für ihn aus einem künstlerischen Blickwinkel sehr interessant sei. Er wollte diese Traurigkeit in seinem Film drin haben."