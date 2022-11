"Cinema Speculation": Quentin Tarantino über Filme seines Lebens

Mit seinem zweiten Film „ Pulp Fiction“ katapultierte sich Quentin Tarantino 1994 auf die internationale Bühne, er wurde ein Star, sein Film ein Kulthit und Hollywood hofierte fortan den eigenwilligen, schnellsprechenden Filmnerd. In "Cinema Speculation", das den Untertitel "Die Filme meines Lebens" trägt, erzählt der Cineast Tarantino vom Aufwachsen als Sohn einer Alleinerziehenden Mutter in Los Angeles, von den unzähligen Kinobesuchen mit ihr und ihren Freunden und den Filmen die ihn geprägt haben. Die ihm geholfen haben seine Erzählweise, seine ganz eigene Dialogform und seine Art des Inszenierens zu formen. Wer hier aber nun Einzelheiten über Pulp Fiction, Kill Bill oder Inglorious Basterds und entlarvenden Stargossip erwartet, wird enttäuscht. Belohnt wird man hingegen mit einem tiefen, höchst detaillierten Einblick in den Tarntino´schen Filmkosmos. Und obwohl er, wie er schreibt, der Mann ist, der 1994 die nicht lineare Erzählweise zu einem schicken, hippen Kunstgriff gemacht hat, bittet er die Leser in seinem ersten erzählenden Sachbuch inständig es von ganz vorne bis ganz hinten zu lesen.

Schock bei Bambis Tod

Und so taucht man mit dem kleinen Quentin, der die großen Filme guckt, in die Siebziger Jahre ein, ins Tiffany Theatre. Das nicht wie die großen Lichtspielhäuser am ehrwürdigen Hollywood Boulevard lag, sondern am Sunset Strip, westlich der La Brea Avenue. Hier — quasi jenseits des vom Film alten Stils dominierten Hollywood lag das Zuhause der Hippienachtclubs, der Rockschuppen und der Jugendkultur. Und dem entsprechend war auch die Programmierung im Tiffany, wo Tarantino als 8-Jähriger das erste Mal zusammen mit seiner Mutter und seinem Stiefvater saß. Eine Doppelvorstellung, wie damals üblich, Carl Reiners schräge Komödie "Wo is' Papa" und dem Thriller „Joe — Rache für Amerika“ von John Alvidson. Und so folgt man dem Kind Tarantino in seiner ausufernd detaillierten „education cinematic“, erfährt man seiner Verarbeitung brutalster Geschehnisse auf der Leinwand, warum er Robert Altmans Vietnam Satire "M*A*S*H" verehrte, seiner Liebe zum Kung Fu Genre oder weßhalb ihn der Tod von Bambis Mutter mehr schockierte als (ein) von einer Kugel herausgepustetes Gehirn.

Zwischen Analyse und Geschwätzigkeit

Interessant sind seine Reflexionen über die unterschiedlichen Reaktionen von Schwarzen und Weißen bei Blaxploitation-Filmen, also für ein dezidiert schwarzes Publikum gemachte Genrefilme. Oder seine autobiographische Sichtweise vom LA der 70er und 80er Jahre. Sein literarischer Stil schwankt dabei zwischen umwerfender filmhistorischer Analyse und enormer erzählerischer Geschwätzigkeit. Hinzu kommt: hier werden einem die Filmtitel nur so um die Ohren gehauen - ein Leben als fleischgewordene Kinemathek. Nur gut dass Tarantino sich dann im Fortgang darauf verlegt, seine Beschreibung des Hollywood und des New Hollywood Kino a la Arthur Penn oder Sam Peckinpah sowie der späteren Epigonen Francis Ford Coppola, Brian de Palma, Steven Spielberg, Martin Scorsese oder George Lucas in Kapitel zu gliedern, die er bestimmten Filmen zuordnet. Und darin quasi mit dem Seziermesser, der Faszination eines Fans und überbordender Detailkenntnis komplexe Strukturen und Soziogramme herausarbeitet.