Cindy Sherman bekommt Max-Beckmann-Preis überreicht

Die Verleihung des Max-Beckmann-Preises am 12. Februar feiert jeweils den Geburtstag des großen Malers. In diesem Jahr wartete alles auf Cindy Sherman, die 1954 geborene Künstlerin, die sich weibliche Rollen und Identitäten in ihren Selbstporträts auf den Leib schreibt, eine der einflussreichsten Fotografinnen unserer Zeit.

Cello statt Punk für eine Punkerin der Fotografie

Der Abend hatte nicht die Lockerheit der Grammy-Preisverleihung von Los Angeles – ein Cellist vom Frankfurter Ensemble Modern sorgte für gehobene, avantgardistische Stimmung. Vorher allerdings war die top gestylte Cindy Sherman von den Fotografen überfallen worden. Sie quittierte den Pressehype im historischen Kaisersaal des Frankfurter Römers mit Grazie und Charme. Frankfurts Kulturdezernentin Ina Hartwig allerdings schien dann doch an Los Angeles erinnern zu wollen. Sie betonte die Frauenpower, die bei den letzten Max-Beckmann-Preisverleihungen und auch jetzt wieder geehrt würde: "Nach Maria Lassnig, Barbara Klemm und Agnès Varda würdigt die Stadt Frankfurt mit der Fotografin und Filmemacherin Cindy Sherman nun die vierte Preisträgerin als eine große Künstlerpersönlichkeit unserer Gegenwart. Es ist eine Ehre, Sie hier zu haben, liebe Cindy Sherman!"

Um die schrille Selbstdarstellerin im Medium der Fotografie gebührend willkommen zu heißen, hätte man sich auch durchaus eine Punk-Band vorstellen können. Oder Lady Gaga. Das wäre im Kaisersaal, in dem sämtliche in Frankfurt gekrönten Häupter in entsprechenden Vignetten prangen, sogar richtig gut gekommen. Und hätte auch gut zu manchen Passagen der Laudatio von Kolja Reichert, dem Kunstkritiker der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, gepasst: "So wie Max Beckmann in seinem Welttheater Figuren durcheinander jagte, so ist auch Cindy Shermans Selbsttheater ein einziges gigantisches Flickwerk. Doch wer in diesen Zerrspiegel geblickt hat, in dem die vertrauten Zeichen schwimmen, ohne Sinn zu formen, wer aus diesem Nebel aus Assoziationen watet, der sieht plötzlich auch das Flickwerk der realen Welt."