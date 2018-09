Chronologie der Missbrauchsstudie der Kirche

Ende Januar 2010 tritt der Jesuitenpater Klaus Mertes in Berlin vor die Presse: „Wir haben nicht zugehört, wir haben nicht hingehört.“ In zahlreichen Jesuitenschulen seien junge Männer sexuell missbraucht worden. Kurze Zeit später werden in den Bistümern und in anderen Ordensschulen ähnliche Vorwürfe bekannt.