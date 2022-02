Chronistin mit wachem Blick: Margarethe von Trotta wird 80

Als Margarethe von Trotta 2019 für ihre herausragenden Verdienste um den Deutschen Film mit dem Ehrenpreis des Deutschen Filmpreises ausgezeichnet wurde, erhielt sie Standing Ovations – eine angemessene Würdigung für eine zähe Kämpferin, die heute für viele Frauen im Filmgeschäft als Wegbereiterin und Vorbild zählt. Als Frau hatte sie immer einen ganz besonderen Blick auf die Frauen, weiß ihr ehemaliger Ehemann Volker Schlöndorff, mit dem sie zu Beginn ihrer Karriere in München lebte und eine jahrelange Arbeitsbeziehung hatte: "Man sagt immer, Margarethes Hauptpersonen sind Frauen und sie hat eine feministische Sicht. In Wirklichkeit hat sie immer versucht, Zeitgeschichte zu erzählen, aber Zeitgeschichte aus dem Blickwinkel von Frauen."

Während "Die verlorene Ehre der Katharina Blum", zu dem Margarethe von Trotta auch das Drehbuch schrieb, 1975 noch in Co-Regie mit Schlöndorff entstand, war "Das Zweite Erwachen der Christa Klages" 1978 ihr offizielles Debüt als Regisseurin, und sie gewann den Deutschen Filmpreis.

Chronistin der Zeitgeschichte

Ein Banküberfall um einen Kinderladen zu unterstützen, Rote Hilfe, politisches Engagement: Von Trotta zog ihre Stoffe aus der damaligen gesellschaftlichen Realität der BRD. Sie bebildert mit Barbara Sukowa als Gudrun Ensslins und Jutta Lampe als deren Schwester Christiane die sprichwörtliche "Bleierne Zeit" und den politischen Kampf.

Der Film gewinnt in Venedig den Goldenen Löwen und etabliert von Trotta endgültig als profilierte und international anerkannte Filmemacherin. Auch in ihren folgenden Produktionen wie dem in Deutschland heftig diskutierten Freundinnenfilm "Heller Wahn", der den Unmut des damals vorwiegend männlich dominierten Feuilletons und vieler Machos auf sich zog, oder "Rosa Luxemburg" mit Barbara Sukowa geht es um starke Frauen.

Weltbürgerin aus Deutschland

In den 80er Jahren lebt und arbeitet von Trotta einige Jahre in Italien, dreht auf Italienisch. 1995 eröffnet dann die Liebesgeschichte "Das Versprechen" die Berlinale, sechs Jahre nach der Wende ein Blick auf Ost und West. "Das Versprechen" wurde aber an der Kasse kein Erfolg, von Trotta nahm in der Folge auch erstmals Fernsehaufträge an, verfilmte u.a. "Die Jahrestage" nach dem gleichnamigen Roman von Uwe Johnson. Es folgen "Rosenstraße" mit Katja Riemann, die zwiespältig aufgenommen "Ich bin die Andere" sowie "Vision – Aus dem Leben der Hildegard von Bingen" und 2012, nach acht Jahren Vorbereitung, schließlich einer ihrer besten Filme: "Hannah Arendt", erneut mit Barbara Sukowa als deutsche Philosophin in New York.

Der Film hat Premiere beim renommierten Toronto Filmfestival und wird gefeiert, beim Bayerischen Filmpreis in München erhält Margarethe von Trotta den Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten für ihr Lebenswerk und die Leo Baeck-Medaille. Aber – sie ist auch Ehrenbürgerin von Palermo und stets auf der Suche nach neuen Herausforderungen –, dem ihr oft verliehenen Etikett "Grande Dame des Deutschen Films" begegnet sie charmant mit Humor: "Ich habe nun mal ein gewisses Alter und bin immer noch Filmemacherin und das sind ja die wenigsten in meinem Alter. Insofern: ich würde sagen die "Old Dame"...

Ihren 80. Geburtstag feiert sie am Set

Nach einem Dokumentarfilm über ihr Idol Ingmar Bergman, ihre 25. filmische Arbeit, bereitet die umtriebige Regisseurin mit Wohnsitzen in Paris und München derzeit unter anderem in Jordanien einen neuen Film vor: Im Zentrum steht die Beziehung von Ingeborg Bachmann und Max Frisch. Für große Feierlichkeiten bleibt da wenig Zeit.