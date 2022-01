Chronikschreiber der Moderne: Lessing-Preis für Uwe Timm

Uwe Timm: Groß, schmal, agil, weltoffen, Caesarenkopf. Sein "Rennschwein Rudi Rüssel" begleitet Generationen. "Die Entdeckung der Currywurst" wurde zum Bestseller und verfilmt mit Barbara Sukowa. Sehr persönlich war die literarische Spurensuche nach dem Bruder bei der SS in der Ukraine und nach Benno Ohnesorg, dem Freund, der ermordet wurde.

In allen seinen Büchern spiegelt der Wahlmünchner Uwe Timm deutsche Alltags- und Mentalitätsgeschichte und führt mit dem Erinnern ins Innere seiner Figuren. Ein eleganter politischer Erzähler, ein Aufklärer und also maßgeschneidert für den Hamburger Lessing-Preis. Lessing stellte mit seiner Minna von Barnhelm und Franciska die ersten modernen Frauen auf deutsche Bühnen, sagt Uwe Timm. Und Aufklärung tut Not in Zeiten von Verschwörungstheorien.

Bestseller mit Anspruch

Seit Jahren beweise Uwe Timm, das Bestseller und höchster intellektueller Anspruch kein Widerspruch seien, schrieb die Jury sinngemäß. Erzählen und Erinnern, Aufklärung und Sprachkritik, das ist sein Programm in über 20 Prosabände zwischen Argentinien und Oberbayern; nie zu direkt, oft vielstimmig, collagiert er historisch-politisch brisante Stoffe. Immerhin ist er gelernter Kürschner.

"Es ist nicht viel, was Literatur kann, aber sie kann doch etwas leisten, nämlich das auszuleuchten, wohin der Blick noch nicht so gefallen ist. Das war eine dunkle Ecke in der deutschen Geschichte, die damals noch verklärt wurde." Hier spricht Uwe Timm von einem seiner eindringlichsten Romane: "Morenga" erzählt ein düsteres Kapitel deutscher Kolonialgeschichte in Namibia, den Völkermord an den Nama und Herero.

Erst jetzt, 45 Jahre nach Erscheinen des Buchs, sind Restitution und Wiedergutmachung im öffentlichen Diskurs präsent. Der Literat als Seismograph? Er sei kein Sioux-Indianer mit dem Ohr auf dem Gleis der Züge, aber: "Literatur, nach meinem Empfinden, hat die Möglichkeit, in der Sprache sprachkritisch zu arbeiten und das dort aufzubrechen, wo sich Machtverhältnisse, Klischees und Vorstellungen verankert haben."

Inspiration im Privaten

Seine Stoffe findet er oft im Persönlichen, bei Gästen des Vaters etwa, die noch in der sogenannten "Schutztruppe" in Namibia gedient hatten, im Bruder, im Freund, am Grab einer Fliegerin, in einem Arzt seiner Verwandtschaft, der die Eugenik mitbegründete, die im jüngsten Roman "Ikarien" diskutiert wird – Rassismus als Pseudowissenschaft und als Irrglaube in der Gesellschaft wieder erschreckend aktuell: "Dass so eine Bewegung wie die Reichsbürgerbewegung auftauchen kann, habe ich für unfasslich gehalten, was da teilweise an Theorien herum schwirren – dieser ganze Faschismus, der da plötzlich auch auf der Straße artikuliert, in einer Aggression, die doch unverantwortlich ist, eine Gegenbewegung ist da wirklich gefordert", erklärt Timm.

Auch wenn Uwe Timm seit Jahrzehnten gutsituiert in einer Altbauwohnung am Englischen Garten in München lebt, der Alt-Linke, der 68er in ihm, die Neugier, die Lust am kritischen Diskurs sind geblieben. Derzeit schreibt er über Menschen und Lektüren, die ihn prägten, Kafka etwa. Bis Corona Reisen verhinderte, auch über einen 18-jährigen Sprayer, der – in Aktion - in Berlin von der S-Bahn überrollt wurde. Für den 81-jährigen Autor von "Rennschwein Rudi Rüssel" waren die Jungs aus der Szene gesprächsbereit.