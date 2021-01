Warum das Deutsche Kaiserreich für eine prekäre Moderne steht

Ein Buch, zwölf Tage

Christoph Nonn hat für seine Geschichte zwölf besondere Tage ausgewählt und erzählt, dicht und ausführlich, von den mit ihnen verbundenen Ereignissen und Personen.

Hier stolpert Anton von Werner mit dem Skizzenblock durch den Spiegelsaal von Versailles, dort empfängt Julie Bebel, die Frau August Bebels, die Nachricht von einem neuerlichen Attentat auf den Kaiser und stellt sich auf eine Verhaftung ihres Mannes ein. Da wird Bismarck entlassen, dort schließlich ignoriert Reichskanzler Bernhard von Bülow im Urlaub auf Norderney ein brisantes Dokument mit Äußerungen Wilhelms II. zur Politik gegenüber Großbritannien – und bringt so die "Daily-Telegraph-Affäre", eine heftige diplomatische Verstimmung, ins Rollen.

Bismarcks Machtpolitik

Ausgehend von den einzelnen Tagen weitet Christoph Nonn den Fokus auf die großen Themen, darunter die brutale Politik Bismarcks gegenüber den angeblichen Reichsfeinden, den Katholiken und den Sozialdemokraten, die verheerenden kolonialen Ambitionen mit der Folge eines Völkermords oder auch die zunehmende, wenn auch begrenzte Parlamentarisierung: "Das Wichtigste ist, dass der Reichstag durchaus Einfluss hat und die Parteien Macht ausüben können, dass sie aber gleichzeitig nicht Verantwortung übernehmen wollen", sagt Nonn.

Konkret heißt das: Parlamentarier können nicht Regierungsmitglieder werden. Und die Regierung wird vom Kaiser nach wie vor ernannt. "Und da könnte man sagen, das wollen wir ändern. Es gibt auch einzelne, die das ändern wollen, aus dem rechten Flügel der SPD zum Beispiel, aber auch im linken Flügel der Linksliberalen. Aber bis 1916, 1917 sind das relativ kleine Minderheiten."

Ein informierter, aber frischer Blick auf die Epoche

Es ist ein Gemeinplatz, von einer bewegten Epoche zu sprechen. Doch genau das war das Deutsche Kaiserreich, das im November 1918, mit der Ausrufung einer demokratischen Republik, zu Ende ging. Christoph Nonn erzählt dieses Finale aus der weniger bekannten Perspektive von Felix Fechenbach, dem 'Macher' der Räterevolution in München.

Nonns Buch führt immer wieder die Dramatik der fünf vorangegangenen Jahrzehnte vor Augen. Gleichzeitig stellt es lieb gewonnene Ansichten in Frage, etwa die, das Kaiserreich sei allein ein Hort des Militarismus. Es gab ebenso öffentliche Kritik an dieser fatalen Einstellung. Und auch das macht die besondere Geschichte von Christoph Nonn aus: eine große Freude am Erzählen.

Christoph Nonns Buch "12 Tage und ein halbes Jahrhundert. Eine Geschichte des Deutschen Kaiserreiches“ ist im Verlag C.H. Beck erschienen.