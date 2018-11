Ausstellung von Christoph Niemann: Schau genauer hin

Eine Mohnsemmel kann man essen. Ebenso kann man mit ihr ein Bild zeichnen. Man dreht sie auf den Kopf, die Mohnseite nach unten, und malt einen Kopf dazu – ebenso zwei Hände und einen Rasierapparat. Das Konterfei eines Mannes, der vor dem Badezimmerspiegel steht. Das ist eines der Bilder von Christoph Niemann, die jetzt in einer Ausstellung im Münchner Literaturhaus zu sehen sind. Der Illustrator zeigt sich darin als vielseitiger Künstler, mit einer großen Freude am kreativen Spiel, ebenso mit einem wachen politischen Blick. Geboren 1970 in Waiblingen, etliche Jahre in New York zu Hause und heute in Berlin lebend, gehört Christoph Niemann zu den besonderen Bilder-Erzählern unserer Zeit.

Viel braucht er dazu nicht. Eine Gabel und ein paar Pinselstriche – plötzlich entsteht eine Giraffe auf dem Papier und knabbert an einem Akazienbaum. Aus zwei Bananen erwächst ein Pferd, aus einer Muschel das Haar einer Frau, die vergnügt ins Meer springt, gezeichnet mit zartem blauem Strich. Drei Momentaufnahmen aus Christoph Niemanns Bilderreich. Der Illustrator und Grafiker liebt das Spiel mit Farbe, Stift und Material. Und er liebt den Dialog mit denen, die seine Bilder betrachten. Es reize ihn, wenn er nur Puzzlestück gebe und die Betrachter das zweite Puzzlestück dazugeben müssen, damit das Bild überhaupt Sinn macht, sagt er.

Dinge anders sehen

Im Literaturhaus München sind nun auch einige „Sunday sketches“ von Christoph Niemann zu sehen: eine Auswahl der Sonntags-Skizzen, die er – ausgehend von Allerwelts-Gegenständen – zeichnet. Da ein gerollter Kopfhörer als Mücke, dort ein Tintenglas als Kamera, da – als Weißer Hai im blauen Wasser – ein Ballerina-Schuh. Der Zyklus ist noch jung. Er entstand in der Absicht, einmal frei, ziellos und ohne Deadline zu arbeiten, ohne strenge Abgabefrist für ein Magazin wie den „New Yorker“, für den Niemann seit vielen Jahren zeichnet. Was die Sonntags-Serie mit älteren Arbeiten verbindet, ist die Lust am Experiment und an der Arbeit mit vielen Zeichen-Stilen und Materialien.