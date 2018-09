Christoph Heins neuer Roman über eine verbotene Liebe

Das thüringische Solebad Heiligenstadt bildet den geographischen Mittelpunkt Deutschlands. Hier – und ebenso in Leipzig – siedelt Christoph Hein sein neues Buch „Verwirrnis“ an. Wie die Vorgänger „Glückskind mit Vater“ von 2015 und „Trutz“ von 2016 handelt es sich wiederum um einen Vater- und Deutschland-Roman, in dem das Schicksal des jeweiligen Sohnes auf tragische Weise von der Geschichte des 20. Jahrhunderts beeinflusst wird. Die Hauptfigur von „Verwirrnis“ wird 1933 als Sohn eines bigotten Lehrers im katholischen Eichsfeld geboren. Er hört auf den klingenden Namen Friedeward Ringeling.

Ein zartes Gefühl von Freiheit

Wie seine Geschwister wird Friedeward bei jeder angeblichen Verfehlung vom Vater Pius körperlich gezüchtigt, am liebsten mit einem wahren Folterinstrument, dem sogenannten Siebenstriemer, einer Peitsche mit sieben Lederstreifen. Pius Ringeling erlitt im Ersten Weltkrieg eine Vergiftung mit Senfgas, die seine Lunge dauerhaft schädigte. Der sensible Gymnasiast Friedeward interessiert sich besonders für die musischen Fächer. Eines Tages kommt der musikalische Wolfgang in seine Klasse, Sohn eines Kantors. Dieser Moment verändert alles für Friedeward, zum ersten Mal erlebt er das Gefühl von Freiheit und Sympathie.