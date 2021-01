Christoph Bartmann: "Die Zukunft liegt nicht im Homeoffice"

Nicht wenige dürften dieser Tage im Homeoffice sitzen, fern dem Büro, in das sie sonst tagein tagaus gehen. Über "Das Leben im Büro" hat der Autor und Kritiker Christoph Bartmann 2012 ein Buch veröffentlicht, Untertitel: "Die schöne neue Welt der Angestellten". Damals war noch nicht zu ahnen, dass einmal Bürotürme pandemiebedingt verwaisen und sich ein anderes – und natürlich auch hier ironisch so bezeichnetes – "schönes neues Leben" im Homeoffice auftut. Knut Cordsen hat mit Christoph Bartmann, der das Goethe-Institut in Warschau leitet, gesprochen.

Knut Cordsen: Herr Bartmann, arbeiten auch Sie derzeit von zu Hause aus oder gehen Sie noch täglich ins Büro?

Christoph Bartmann: Ich arbeite im Moment auch von zu Hause aus, was mir nicht ganz leicht fällt. Das war auch schon während des ersten Lockdowns so, als das Institut für sechs Wochen überhaupt geschlossen hatte. Jetzt gibt es zwar die Möglichkeit, ins Büro zu gehen – und davon machen noch einige Gebrauch –, aber als nun auch schon älterer Arbeitnehmer ziehe ich es vor, zu Hause zu bleiben.

Vom Versicherungsangestellten Franz Kafka gibt es den schönen Satz: "Die Stunden außerhalb des Büros fresse ich wie ein wildes Tier". Das ist ja aktuell ganz anders: Freizeit und Arbeit sind räumlich und oft auch zeitlich nicht länger voneinander getrennt, da geht vieles ineinander über, der Frühstückstisch wird zum Arbeitstisch. Ist das Leben im Homeoffice nicht ein noch viel fürchterlicheres als das im Büro, das Franz Kafka, Robert Walser, Wilhelm Genazino und andere beschrieben haben?

Eigentlich schon, ja, das würde ich so unterschreiben. Und zwar, weil es einfach das Phänomen Dienstschluss nicht mehr gibt. Also dieses, was man immer so schön nennt: "den Griffel fallen lassen" um fünf Uhr, im Sinne eines "nine-to-five". Solche Fantasien limitierter und geregelter Arbeitszeiten – das ist natürlich im Homeoffice infrage gestellt. Aber man muss sagen, dass das eigentlich schon durch Microsoft Office zum Verschwinden gebracht wurde, die Kopplung von Büroarbeit an den Büroraum ist spätestens durch Office irgendwie weggefallen. Das Homeoffice bringt jetzt das Büro vollends in die Raumkrise oder den Raumverlust, weil jetzt inzwischen für viele die eigene Wohnung eben zum Arbeitsplatz für Heimarbeit geworden ist.

Nun haben manche Manager und Soziologen schon relativ bald nach dem Ausbruch der Corona-Krise das traditionelle Arbeiten im Büro für obsolet erklärt, gerade im infektionsträchtigen Großraumbüro natürlich. Wie wird sich das weiterentwickeln Ihrer Meinung nach – gehört das Büro klassischer Prägung schon der Vergangenheit an?

Man muss bei dieser ganzen Diskussion, glaube ich, unterscheiden zwischen der aktuellen Corona-Lage, wo ja viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer freiwillig zu Hause bleiben und dankbar sind, dass es diese Möglichkeit gibt, und der Situation rund um das Thema flexibles Arbeiten prinzipiell, so wie das vor Corona im Gespräch war, und wie es das sicher auch nach Corona verstärkt sein wird. Gleichzeitig gibt es im Moment bei vielen eine große Sehnsucht nach dem physischen Arbeitsplatz, wie man immer wieder hört. Natürlich ist flexibles Arbeiten ein Motiv, um das heute keiner mehr herumkommt: Es gibt den breiten Wunsch vieler Menschen, flexibler zu agieren, es gibt die politischen Erwartungen auf Regierungsebene und auch auf europäischer Ebene, dass man Beruf und Privatleben anders vereinbar machen muss. Es ist ganz klar, dass der Trend Richtung mobileres oder flexibleres Arbeiten geht. Gleichzeitig gibt es auch die Erzählung, dass unsere Zukunft im Homeoffice läge. Dieses Denken lehne ich rundheraus ab, das halte ich für Unsinn. Und es deckt sich auch nicht mit der spürbaren Sehnsucht vieler Arbeitnehmer, wieder an den physischen Arbeitsplatz zurückzukehren. Im Moment ist es doch eher so, dass wir die Vorstellung eines auf unabsehbare Zeit verlängerten Homeoffice für einen Albtraum halten.