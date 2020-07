Das Centre Pompidou feiert Christo und Jeanne Claude in Paris

"Paris!" mit Ausrufezeichen – der Ausstellungstitel übertreibt nicht, auch wenn Christo und Jeanne-Claude nur wenige Jahre zusammen in Paris verbrachten, von 1958 bis 64. Aber es waren entscheidende Jahre, sagt die Kuratorin Sophie Duplaix: "In dieser Zeit entwickelte Christo seine künstlerische Geste, seine persönliche Sprache: die Geste des Verpackens, die er später bei seinen monumentalen Projekten anwenden wird, etwa bei der Verhüllung des Pont Neuf."

Der mittellose Flüchtling und die vermögende Generals-Tochter

Das erste Bild der Ausstellung jedoch ist ein Porträt, wie es klassischer nicht sein könnte: Précilda de Guillebon, Gattin eines französischen Generals, gemalt von einem jungen bulgarischen Künstler, Christo Vladimirov Javatcheff, der als Flüchtling nach Paris gekommen war und sich mit solchen Auftragsarbeiten den Lebensunterhalt verdiente. Die Arbeit am Porträt der Madame de Guillebon allerdings führte zu mehr: Christo begegnete ihrer Tochter Jeanne-Claude, die seine Lebens- und Kunstpartnerin wurde.

"Ich hatte Geld, und er nicht. Aber ich hatte nie etwas Aufregendes mit meinem Geld gemacht, während Christo mir ohne Geld ein sehr aufregendes Leben schenkte", sagt Jeanne-Claude in einem Dokumentarfilm, der in der Ausstellung zu sehen ist. Ein aufregendes Leben mit Verhüllungskunst: In den Pariser Jahren begann Christo, Alltagsgegenstände einzupacken, Flaschen und Stühle, Dosen und Kinderwägen, auch Porträtgemälde von Brigitte Bardot und sogar Jeanne-Claude verwandelte Christo in fest verschnürte Pakete.