Gottesdienste an Weihnachten im Bayerischen Rundfunk

Deutschland befindet sich im zweiten harten Corona-Lockdown. Gottesdienste an Weihnachten sind in Bayern aber weiterhin erlaubt - solange sie vor der Ausgangssperre ab 21 Uhr beendet sind. Trotzdem wollen viele Menschen dieses Jahr aus Angst vor einer Ansteckung mit Covid-19 lieber nicht in die Kirche gehen. Die Kirchen sind daher kreativ geworden und bieten neben zahlreichen Livestreams auch Do-it-yourself Andachten für zuhause an.

Christmette mit Papst Franziskus an Heiligabend

Auch der Bayerische Rundfunk überträgt in Radio und Fernsehen zahlreiche Weihnachtsgottesdienste, darunter auch solche, die nach der nächtlichen Ausgangssperre nur ohne Gemeinde gefeiert werden können. An Heiligabend (Donnerstag, 24. Dezember) läuft im BR Fernsehen um 19:30 Uhr die vorverlegte Christmette mit Papst Franziskus aus Rom.

Auf Bayern 2 wird von 18:05 Uhr bis 18:30 eine evangelische Christvesper gesendet. Auf Bayern 1 wird ab 22 Uhr eine katholische Christmette aus der Schutzengelkirche in Eichstätt mit Bischof Gregor Maria Hanke übertragen.

Weihnachtsgottesdienst mit Bischof Bedford-Strohm

Am ersten Weihnachtsfeiertag (Freitag, 25. Dezember) übertragen Bayern 1 und das BR Fernsehen ab 10 Uhr den evangelischen Weihnachtsgottesdienst mit dem evangelischen Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm aus der Matthäuskirche in München. Und ab 12 Uhr schaltet Bayern 1 nach Rom und überträgt die Weihnachtsansprache des Papstes mit dem traditionellen Segen "Urbi et orbi".

Am Zweiten Weihnachtsfeiertag (Samstag, 26. Dezember) sendet Bayern 1 ab 10.05 Uhr ein Hochamt zum Weihnachtsfest live aus der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Weilheim.

Gottesdienst trotz Lockdown ermöglichen

In einer Pressemittelung schreibt Dr. Reinhard Scolik, Programmdirektor Kultur des Bayerischen Rundfunks und ARD-Kirchenkoordinator: "Viele Menschen gehen insbesondere an den Weihnachtstagen in die Kirchen. Angesichts der Corona-bedingten Einschränkungen ist es uns ein Anliegen, dass alle, denen ein Gottesdienstbesuch am Herzen liegt, auch von zu Hause aus daran teilnehmen können. So wollen wir auch im Lockdown dazu beitragen, die Menschen mit diesen Angeboten zu begleiten und zu ermutigen."

Um Christinnen und Christen in Bayern das Mitfeiern eines Gottesdienstes zu Hause zu ermöglichen, ändert der Bayerische Rundfunk über die Weihnachtstage hinaus sein Programm und überträgt bis Ende Februar zusätzliche katholische und evangelische Gottesdienste im BR Fernsehen und in der BR Mediathek.