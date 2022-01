Christliche Astrologie: Horoskope auf Klostermauern

Waage, Jungfrau, Schütze und Stier - Abbilder der Tierkreiszeichen befinden sich an den Seitenaltären der Klosterkirche Windberg in Niederbayern. Abt Hermann Josef Kugler hat selbst nachgeforscht, was es mit den Zeichen auf sich hat. "Der Stier ist ein Symbol für Stärke und Fruchtbarkeit. Und mit diesem Stier wollte der damalige Abt Bernhard Strehlin, der diese Kirche barockisieren ließ, ausdrücken, was der hier dargestellte Heilige Sabinus für Tugenden hatte. Denn Stärke war als Märtyrer notwendig, um die Qualen und die Folter des Martyriums durchzustehen."

Astrologie im Christentum ist umstritten

Die Sternzeichen in Kirchen und Klöster sagen also etwas über den Charakter und die Eigenschaften der Heiligen aus. Und es sind nicht die einzigen "himmlischen" Symbole im Kloster Windberg, einer Abtei des Prämonstratenser-Ordens. Mehr als 400 Sterne schmücken den Kirchenraum. Abt Kugler erklärt: "Sterne am Sternenhimmel haben auch in der Antike, als es noch keinen Kompass gegeben hat, Menschen den Weg gezeigt. Dass sie auf dem Meer, wo es keine Verkehrszeichen oder Hinweise gab, auch den Weg zum Ziel finden. Und das ist für mich der Punkt, dass die Sterne, die hier dargestellt sind, uns den Weg durch das Leben hindurch zu unserem Ziel zeigen. Also Maria als Leitstern und Jesus, das Kind, das uns geboren ist."

Und doch: Astrologie ist im Christentum umstritten. Dabei richten sich viele christliche Jahresfeste nach dem Stand von Himmelskörpern. Doch der Blick in die Zukunft mithilfe von Sternzeichen und Horoskopen ist für die Kirche Aberglaube. Weiß doch Gott allein, was die Zukunft bringt.

Welchen Einfluss haben die Sterne?

Bleibt die Frage: Was ist also dran an der Astrologie? Für Abt Kugler haben die Sterne eine klare Bedeutung. "Die Sterne weisen auf den hin, der dahintersteckt. Für mich ist das immer Gott, der Schöpfer des Weltalls, des Kosmos, der Sterne, der Gestirne. Und sie sind ein Hinweis auf die Schönheit der Schöpfung. Alles was wir erleben, ist im Grunde genommen ein Zeichen für den, der alles geschaffen hat."

"Klosterhoroskop" an den Wänden im Kloster Niederalteich

Der Deggendorfer Mythenforscher Jakob Wünsch beschäftigt sich ebenfalls mit Sternzeichen an Klosterwänden, vor allem im niederbayerischen Niederalteich. Auch dort sind geheimnisvolle Zeichen in die Klosterwand gemeißelt. Das "Klosterhoroskop" machte den Mythenforscher neugierig: "Zur Zeit der Entstehung der Evangelien ist in der römischen Kaiserzeit Astrologie und astrologische Begriffe in aller Munde. Und bei aller Skepsis gegen die Schicksalsgläubigkeit wird trotzdem in astrologischen Begriffen die Welt beschrieben."

Zu Beginn des 16. Jahrhunderts gibt der damalige Niederalteicher Abt Kilian Weybeck einen neuen Südturm in Auftrag. Zur Grundsteinlegung im Jahr 1514 lässt er ein Horoskop erstellen. Welche Bedeutung hat das Horoskop in der Benediktinerabtei? "Christus gilt als der Herr des Kosmos, und er regiert über die Sterne und ist der Herr des Schicksals. Hier wird eine Pilgerreise des Menschen von seiner irdischen Heimat in seine himmlische Heimat dargestellt", hat Jakob Wünsch herausgefunden.

Wünsch forschte weiter über das Klosterhoroskop, zum Beispiel in Büchern des inzwischen verstorbenen Niederalteicher Paters Gerhard Voss, ein ausgewiesener Experte für christliche Astrologie. In der Renaissance war die Astrologie en vogue – auch in christlichen Kreisen. "Dieses Horoskop sagt aber nichts über die Zukunft aus. Sondern stellt die Situation dieses Tages dar und ist im Prinzip eine Corporate Identity der Mönchsgemeinschaft," erklärt Wünsch. "Das kann man auch daran erkennen, dass die Sternenstände nicht exakt genau dieselben sind wie in der astronomischen Wirklichkeit, um dem benediktinischen Ideal näher zu kommen. Die Mönche sollen daran erkennen: So wollen wir leben. Es ist ein Meditationsbild."