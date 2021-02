Jetzt auch als Serie: So gut ist "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo"

Die Serie konzentriert sich nicht ausschließlich auf Christiane F. – ihr Clique ist von Anfang an integraler Bestandteil der Geschichte. Jede Figur in dieser Gruppe ist auf ein bestimmtes Profil geschärft, das Identifikationspotential fürs Publikum ist also hoch - auch, weil der Cast großartig besetzt ist.

Die Jungs decken vom arglosen Axel (Jeremias Meyer) über den fürsorglicheren Benno (Michelangelo Fortuzzi) hin zum aggressiven und in Benno verliebten Michi (Bruno Alexander) eine große Bandbreite von Männlichkeitsentwürfen ab. Und auch die weiblichen Figuren könnten aus einer Popband-Fabrik kommen. Babsi (Lea Drinda) ist zart, lebensmüde und trägt Kleidung mit Roaring-Twenties-Anleihen. Stella (Lena Urzendowsky) ist die Selbstbewusste und Christiane (Jana McKinnon) ist eher naiv - und eine dermaßen durchschnittliche Teenagerin, dass ihrer Mutter sofort unangenehm auffällt, wenn ihre Tochter Absatzschuhe tragen möchte.

Neuauflage ohne zeitliche Einordnung

Schon früh wird angedeutet, dass Mode in der Serie eine große Rolle spielt. Die Kleidung verändert sich gleichsam mit der Charakter-Wandlung. Wenn Christiane in Hotpants und hochhackigen Schuhen bei Verwandten auf dem Land herumstakst, dem urbanen Berlin enthoben, dann ist sichtbar, wie wenig sie mit anderen Jugendlichen in ihrem Alter gemein hat, wie wenig Kind sie ist.

Zeitlich verorten lässt sich die Mode dabei nicht. Sie ist aus verschiedenen Jahrzehnten zusammengestellt, entzieht sich wie die ganze Serie einer konkreten Einordnung. Auf dem zeitlichen Spektrum liegt sie irgendwo zwischen "Handys gibt’s noch nicht" und "David Bowie lebt noch". "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" spielt damit konsequent auf allen Ebenen: Musiker Robot Koch und Komponist Michael Kadelbach haben sogar die Songs, die im berüchtigten Club "Sound" laufen – dem Treffpunkt von Christiane F. und ihren Freunden – klanglich ambivalent gehalten.

David Bowie weniger im Fokus

Der David-Bowie-Zauber, der in der Verfilmung aus dem Jahr 1981 eine große Rolle spielte, geht somit größtenteils verloren – zumindest im Soundtrack. Denn komplett eliminiert wurde Bowie nicht. Hinzu kommt: Auch, wenn die ursprüngliche Geschichte umgeschrieben wurde – eigenständige Inszenierungen fangen die geballte Wucht aus Freiheit und Sucht ein.

"Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" soll eindeutig ein heutiges junges Publikum ansprechen. Nicht nur durch den Stil, vor allem durch die universelle Story, die altersunabhängig funktioniert, sagt Anette Hess: "Ich glaube zum Beispiel, dass das heute auch wieder ein Riesenthema ist: Diese ganzen bürgerlichen Wege von Lehrerausbildung, Geselle, Meister, Rente – die gibt es ja gar nicht mehr. Es ist alles so aufgelöst und unsicher. Also ich glaube, dieses Schwimmen in der Gesellschaft betrifft heutige Mittdreißiger so wie es damals manche 14-Jährigen betroffen hat."