So stellt Christian Torklers Roman unsere Gegenwart auf den Kopf

Nicht Europa, sondern Afrika ist in Christian Torklers neuem Roman "Der Platz an der Sonne" das Ziel der Flüchtlinge. Sie träumen von einem besseren Leben in einem der wohlhabenden Länder der Afrikanischen Union. Für den Weg in ein neues Leben nehmen sie gewaltige Anstrengungen in Kauf und verdingen sich bei unmenschlichen Schleusern. Geschichten, die wir kennen. Nur eben spiegelverkehrt erzählt. Torkler entwirft in seinem fast 600seitigen Roman eine historische Fiktion.

Zerstörte Welt

"Der Platz an der Sonne" spielt zur einen Hälfte in Berlin. Die Stadt ist anders als die, die wir kennen. Sie wurde in der Folge eines militärischen Konfliktes während der Luftbrücke von 1948 zerstört und liegt zu großen Teilen in Trümmern. Als Hauptstadt der Neuen Preußischen Republik ist Berlin zudem Zentrum einer Militärdiktatur. Die National-Demokratische Preußische Arbeiter-Partei (NDPAP) regiert das Land. Die Opposition wird brutal unterdrückt. Wer sich kritisch über die Situation äußert, verschwindet und wird umgebracht.

Im Ostteil der Stadt wächst Josua Brenner auf, die Hauptfigur in Torklers Roman. Er gehört zum Milieu der sogenannten kleinen Leute, besucht die Schule, fährt anschließend die von der Mutter gekochte Suppe aus und handelt auf dem Schwarzmarkt. Und er hat eine freche Schnauze. Nicht das schlechteste Rüstzeug, um in der kaputten Stadt zurecht zu kommen. Als Josua größer wird, verdingt er sich als Taxifahrer. Schließlich plant er, eine Bar aufzumachen.