Christian Stückl bekommt Buber-Rosenzweig-Medaille

"Jesus war Jude vom ersten bis zum letzten Tag. Ich glaube, er hat nie an die Gründung einer katholischen Kirche gedacht, er ist nicht zur Messe gegangen, er war in der Synagoge", sagt Christian Stückl. Trotzdem konnte man früher beim Besuch der Oberammergauer Passionsspiele den Eindruck bekommen, Jesus sei der erste Katholik gewesen.

Christian Stückl, seit 1987 Spielleiter, hat Vieles verändert. Er hat den Text überarbeitet, die Inszenierung neu gedacht, etwa mit Blick auf das Abendmahl, "dass Jesus nicht die heilige Messe wiederholt, sondern anfängt mit Segenssprüchen, die Juden bei Pessach haben."

Christian Stückl habe sich "dem Vorwurf des christlichen Anti-Judaismus gestellt", so der deutsche Koordinationsrat der Gesellschaften für Christlich-jüdische Zusammenarbeit. Dafür wird er jetzt mit seiner höchsten Auszeichnung, der Buber-Rosenzweig-Medaille, geehrt.

Große Leistung im Kampf gegen Antisemitismus

1971 seien die Passionsspiele noch "antijüdisch" gewesen, erinnert sich Rabbiner Andreas Nachama, jüdischer Präsident des Koordinierungsrates. "Er hat mit seiner Neuinszenierung die Quintessenz des Zweiten Vatikanums auf die Bretter der Bühne gebracht. Es ist jetzt ein Passionsspiel ohne antijüdische Tendenzen."

Die Zuschauer sehen Jesus und seine Familie als Juden. Das sei kein Widerspruch zur katholischen Lehre mehr, so Andreas Nachama. "Ich sehe Stückl als jemanden, der Menschen dazu bringen will über sich und die Welt neu nachzudenken und sich füreinander einzusetzen", sagt Ilona Klemens, Generalsekretärin der Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit, "ohne Ansehen der Person, egal, was sie glaubt, wie sie aussieht oder wo sie herkommt."

Stückl: "Antisemitismus darf nicht stattfinden!"

Mit den Hauptdarstellern der Passionsspiele 2010 ist Stückl nach Israel geflogen, um das Leben Jesu besser zu verstehen. Dort hat er mit den Oberammergauern auch die Holocaustgedenkstätte Yad Vashem besucht. Verständigung zwischen den Menschen und Religionen ist ihm eine Herzensangelegenheit. "Wenn wir Antisemitismus verbreiten in irgendeiner Weise, müssen wir uns schnell rausziehen und etwas verändern", sagt Stückl.

Christian Stückl, Intendant des Münchner Volkstheaters, will etwas verändern in den Köpfen der Menschen. In Oberammergau hat er Themen aus dem Alten Testament auf die Passionsspielbühne gebracht. Dabei scheut er auch den Konflikt mit der katholischen Kirche nicht. Zum Beispiel als man 2008 in der lateinischen Karfreitagsliturgie wieder "für die Juden" beten durfte, "dass unser Gott und Herr ihre Herzen erleuchte, damit sie Jesus Christus erkennen".

"Als Papst Benedikt die Judenfürbitte wieder zugelassen hat, habe ich mich geärgert und gedacht, da muss ich was machen auf der Bühne, dass man sieht, auch die Kirche muss mit ihrem Antisemitismus umgehen", sagt Stückl. Inzwischen dürfen auch Muslime bei den Oberammergauer Passionsspielen mitspielen.

"Ein Stück von Weltbedeutung"

Peter Marinkovic von der Gesellschaft für Christlich jüdische Zusammenarbeit München, findet, Stückl steht für den Dialog der Religionen und die Entspannung, die entstehen sollte. "Das Positive, das Gemeinsame, nicht das Gegeneinander zu fördern. Das Stück rauszunehmen aus dem Bayerischen, Katholischen, hinein in ein Stück von Weltbedeutung."

Die Buber-Rosenzweig Medaille ist nach den beiden jüdischen Philosophen Martin Buber und Franz Rosenzweig benannt. Sie wird seit 1968 im Rahmen der Woche der Brüderlichkeit jedes Jahr vergeben. Sänger Peter Maffay, Schriftsteller Navid Kermani und zuletzt Bundeskanzlerin Angela Merkel wurden schon mit dieser Medaille ausgezeichnet.