Lindner: Kirchlicher Segen bei Hochzeit "war mir wichtig"

Es war eine Traumhochzeit, die Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und die Journalistin Franca Lehfeldt vergangenen Samstag auf Sylt feierten. Doch die Kritik, die sich daran entspinnt, reißt nicht ab. Nicht nur, dass eine Mehrheit der Deutschen laut einer aktuellen Studie die luxuriöse Feier angesichts der vielfältigen Krisen für unangebracht hält. Auch aus dem Lager der Protestanten kommen entrüstete Wortmeldungen.

"Nur Kulisse" - Kritik an Lindners kirchlicher Trauung

"Weshalb wünschen zwei Menschen eine kirchliche Trauung, die bewusst aus der Kirche ausgetreten sind, ja öffentlich erklärt haben, dass sie sich nicht als Christen verstehen?", kritisierte etwa die evangelische Theologin Margot Käßmann in ihrer Kolumne für die "Bild am Sonntag". Hier sei es nicht um christlichen Inhalt, sondern um eine Kulisse gegangen.

Diesen Vorwurf wies Lindner am Dienstag zurück. "Es gibt ein Mehr, das über uns beide und unser gemeinsames Leben hinausweist", sagte er dem evangelischen Magazin "chrismon". "Das in einem Gottesdienst zu bedenken und den Segen zu empfangen, war mir wichtig."

Lindner: "Segen zu empfangen, war mir wichtig"

Lindner sagte, er habe seinen Amtseid im vergangenen Jahr bekanntlich auf Gott geschworen. Aus einer Kirche auszutreten, bedeute schließlich nicht, aus jeder Form der Spiritualität auszutreten. Er nahm auch die evangelische Kirchengemeinde in Schutz. "Nach meinem Verständnis kommt doch der individuellen Entscheidung im Protestantismus eine besondere Rolle zu. Ich dachte, dass das damit verbundene Vertrauen auf den einzelnen Seelsorger die evangelische Glaubensgemeinschaft prägen würde. Warum wurde das Pfarrerin Zingel nicht zuteil?", sagte er.

Die Pastorin Susanne Zingel hatte den Traugottesdienst in der evangelischen Kirche St. Severin in Keitum gehalten. Ob die Gemeinde für die Trauung Spenden erhalten hat, wollte Lindner nicht mitteilen. Der Gemeinde sei aber kein wirtschaftlicher Nachteil entstanden, wie der Bundesfinanzminister betonte.

Autor Flügge: Protestanten hätten für Trauung eine Rechnung ausstellen sollen

Aus Sicht des Kölner Politik-Beraters und Autors Erik Flügge hätte die evangelische Kirche für die Trauung eine Rechnung ausstellen sollen. "So wäre der Eindruck der Ungerechtigkeit vermieden worden, weil Kirchenmitglieder eine Leistung finanzieren, welche die Brautleute als Nicht-Mitglieder gratis beanspruchen", sagte der Publizist dem Evangelischen Pressedienst.

Lindner bezeichnete "Hinweise, man möge bitte eine Rechnung stellen", als "irritierend". Dies habe nach seinem Geschmack einen etwas zu weltlichen Charakter, sagte er im "chrismon"-Interview. "Wenn zwei Seelen um Segen bitten, sollte man nicht die finanziellen Gegenleistungen thematisieren, finde ich. Ein Gottesdienst ist eben keine Dienstleistung."

Überlegung, in die evangelische Kirche einzutreten

Lindner sagte, Zingel habe ihn in seinem Nachdenken bestärkt, eventuell in die evangelische Kirche einzutreten. Es gebe Hinweise, dass sich unter seinen Vorfahren schon im 16. Jahrhundert protestantische Theologen und Pfarrer befunden hätten. Ihn habe manche Reaktion jedoch verunsichert, sagte Lindner. In die katholische Kirche, aus der er im Alter von 18 Jahren ausgetreten sei, wolle er hingegen nicht wiedereintreten.

Der evangelische Bischof von Schleswig und Holstein, Gothart Magaard, hatte die kirchliche Trauung von Lindner und Lehfeldt verteidigt. Zwar sehe die Lebensordnung der Nordkirche, zu der die Sylter Gemeinde gehört, vor, dass bei einer Trauung mindestens ein Partner Kirchenmitglied sein soll. Ausnahmen lägen jedoch im Ermessen des Seelsorgers.

Kurschus: Keine "Sonderangebote für Reiche und Wichtige"

Zuvor hatte neben Käßmann und anderen Theologen die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Annette Kurschus, Kritik an der Trauung geäußert. Gegenüber dem in Bielefeld erscheinenden "Westfalen-Blatt" sagte die westfälische Präses, es könne der Eindruck entstehen, man könne die Kirchensteuer sparen, aber bei Bedarf kirchliche Dienste wie ein Event buchen. So sei es aber nicht. "Sonderangebote für Reiche und Wichtige zu machen, ist nicht unser Ding und wird es auch nie sein."