Die Missbrauchsfälle gehören in die Zeit, in der Sie selber Domspatz waren. Sie haben mal gesagt, Sie hätten nichts mitbekommen von den Übergriffen.

So ist es. Sexuelle Übergriffe in keinem Falle. Bei uns gab es sicher in den Anfangszeiten die eine oder andere Watschen, aber in dieser exzessiven Art und Weise haben wir das nicht erlebt, da bin ich mir auch mit meinen Klassenkameraden einig. Gleichwohl ist es so, dass ich auch nicht in der Grundschule war, wo ja die meisten Fälle damals stattfanden. Ich kann da immer nur für mich sprechen, für mich war das damals kein Thema.

Hat es Sie trotzdem nachträglich erschüttert?

Sehr heftig. Ich habe mit gelitten. Ich kann mich erinnern, ich habe auch mit Roland Büchner telefoniert, dass er weiß, dass mitgedacht und an ihn gedacht wird und er in dieser Angelegenheit nicht allein ist.

Sie haben Georg Ratzinger erwähnt, bei dem Sie im Chor waren: Es betrifft ja ganz stark eine Figur, die Sie eigentlich bewundert haben, wenn ich das vorhin richtig verstanden habe?

Das ist richtig, und das galt für die meisten, die bei ihm gesungen haben damals. Er war trotzdem ein toller Musiker und auch im privaten Bereich ein sehr gewinnender Mensch. Er hatte einfach diese Seite, auch wenn er Stress hatte, dass er dann eben auch mal dazwischen "narrisch" werden konnte, wie man das so schön auf Bairisch sagt. Aber wir haben ihn trotz alledem sehr geschätzt und geachtet.

Da höre ich jetzt einen versöhnlichen Ton heraus?

Schon, in jedem Falle.

Hm. Und was muss man mitbringen, um Regensburger Domspatz zu werden?

Freude am Singen, eine gute Stimme, ein gutes Gehör.

Und muss man Junge sein? Oder würden Sie den Chor auch für Mädchen öffnen?

Ich würde die Domspatzen an sich als Knabenchor bestehen lassen, das ist der Markenkern, dafür ist der Chor ja weltweit bekannt. Wenn es mal einen Mädchenchor geben soll, bin ich der Letzte, der Nein sagt.

Aber ein gemischter Chor kommt nicht in Frage?

Nein, ich halte es klanglich nicht für ideal, weil sich Mädchen- und Knabenstimmen noch unterschiedlich entwickeln. Beide Seiten haben den Stimmbruch. Bei den Knaben sehr deutlich, es geht nicht mehr weiter mit der Knabenstimme. Vor dem Stimmbruch blüht die Knabenstimme meistens noch einmal zu ihrem größten Glanz auf. Zu dieser Zeit ist es bei den Mädchen aber anders. Mädchen bekommen auch Stimmbruch, bei ihnen ist das Thema aber eher so, dass die Stimme mehr Luft drauf bekommt. Und ich bin der Meinung, dass die beiden Dinge zusammen nicht vernünftig funktionieren.

Sie haben mal gesagt, Sie lieben es, geistliche Musik zu machen – warum?

Ich bin ein Mensch, der kirchlich sozialisiert ist. Ich bin natürlich bei den Domspatzen mit geistlicher Musik aufgewachsen. Das Spirituelle ist mir sehr wichtig. Und das ist ja auch etwas, was wir nachher mit dem Singen an die Menschen weitergeben wollen. Dass sie in diese geistliche Aura auch eintauchen können.

Und wie vermittelt man das eigentlich Kindern – denn die Knaben oder die Jungs, die dorthin kommen, sind ja relativ jung –, dass man sie für diese Form von Musik begeistert? Oder bringen die das einfach mit?

Das tägliche Arbeiten und das Arbeiten mit sehr guter Musik, das bekommen die Jungs von ganz alleine mit, und wachsen da hinein. Und selbstverständlich habe ich die Pflicht, ihnen zu erklären, um was es in dieser Musik geht und warum das so ist.

Und hat sich das wie im Sport auch verändert? Ich glaube, da war früher der Trainingsdrill auch größer. Hat man jetzt andere pädagogische Möglichkeiten, die Kinder sozusagen am Ball zu halten und sie dafür zu begeistern?

Ich glaube, dass sich die Pädagogik ja grundsätzlich in den letzten 50 Jahren sehr verändert hat und schon meine Generation ganz anders aufgewachsen – und meine Kinder erst recht. Das spielt natürlich eine große Rolle, wenn ich täglich mit einem Chor arbeite, mit Kindern und mit jungen Erwachsenen.

Am 1. September trat Christian Heiß sein neues Amt an als Leiter der Regensburger Domspatzen.

