Christi Himmelfahrt und Vatertag - ein Feiertag, zwei Feste

Jesus sei "aufgefahren in den Himmel", so heißt es im christlichen Glaubensbekenntnis. 40 Tage nach Ostern wurde Jesus den Schilderungen der Bibel zufolge in den Himmel aufgenommen. Vor den Augen seiner Jünger soll ihn eine Wolke eingehüllt und den Blicken der Freunde entzogen haben.

Das Brauchtum an Christi Himmelfahrt allerdings huldigt eher den Männern, denn traditionell fällt auch der Vatertag auf den heutigen Feiertag. Und während katholische Kirchengemeinden zu Flurprozessionen aufbrechen, zieht es viele Männer ihrerseits ins Grüne - mit reichlich Bier.

Flurprozession oder Vatertagsgesellschaft - alles endet im Grünen

Die heutige Form der "Vatertagsgesellschaften" kam erst Ende des 19. Jahrhunderts auf. Christi Himmelfahrt hingegen feiert die katholische Kirche seit dem 4. Jahrhundert als eigenständiges Fest. Aber gehören die beiden Feste am Ende inhaltlich zusammen? Immerhin fährt Jesus ja laut Bibel auf zum Vater. In manchen katholischen Kirchen im Freistaat wird diese Himmelfahrt symbolisch mit einer Figur des Auferstandenen nachgestellt, die an einem Seil unterm Kirchendach hochgezogen wird.

Die Vater-Parallele schwang wohl schon von Beginn an mit beim Vatertagsbrauchtum, sagt der katholische Professor für Neues Testament an der Ruhr-Universität Bochum, Thomas Söding.

"Es wird ja immer gesagt, die beiden Festen haben nichts miteinander zu tun. Ich möchte mal die Gegenthese wagen, die jungen Männer, die losziehen, wissen gar nicht, wie recht sie haben. Weil der Kern des Festes ja der ist, dass Jesus in den Himmel zu Gott zurückkehrt, zu Gott-Vater und der ist ja der Vater aller Väter die sich auch an Christi Himmelfahrt aufmachen." Theologe Thomas Söding

Südeuropa feiert Vatertag am Festtag des Heiligen Josef

Alternativ bietet sich für den Vatertag, wenn man ihn denn christlich ausdeuten will, auch der Josefstag an, der 19. März. Denn Josef gilt als Sinnbild des treusorgenden Familienvaters, der zu Maria und selbst zu dem Kind steht, das laut Überlieferung gar nicht seines ist. In Südeuropa, in Italien beispielsweise, wird die Festa del papa traditionell am Josefstag gefeiert. Auch in Kroatien, Spanien und in Portugal.

In Dänemark hingegen hat der Vatertag tatsächlich nichts mit Religion zu tun, sondern mit Recht. Er wird am selben Tag gefeiert wie das dänische Grundgesetz. In vielen anderen Ländern liegt der Vatertag immer auf einem Sonntag im Juni, ein paar Wochen nach dem Muttertag. Und manche Familien pflegen sogar eigene Vatertagsrituale, mit kleinen Geschenken, Grußkarten oder Picknick im Grünen. Der Vatertag hat also garantiert keinen biblischen Hintergrund, dafür aber große Bedeutung für den Einzelhandel.

Vatertag wird zunehmend zum Familien-Tag

Doch nicht nur Männergruppen mit Bollerwagen und Bier nutzen den freien Tag für einen Ausflug in die Natur. In den vergangenen Jahren feiern auch immer mehr Familien gemeinsam den Vatertag. Nur wenn in Gemeinschaft gefeiert wird, erfüllt ein Fest auch wirklich seinen Sinn, so Theologe Thomas Söding. "Nicht nur in die Natur gehen, das ist ja auch Schöpfung, sondern auch in die Kirche", rät der Neutestamentler. "Und wenn man diese ganze Ausflüge zu Prozessionen machen würde und auch mal in die Kirche gehen und wenn man dann nach dem Gottesdienst auch ein, zwei Bier heben würde, warum denn eigentlich nicht."

