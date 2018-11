Chris Dercon soll Grand Palais in Paris übernehmen

An der Berliner Volksbühne war Dercon heftig umstritten und warf nach nur acht Monaten frustriert das Handtuch: Unerfahren mit dem Theater-Management, überfordert mit der Spielplan-Gestaltung und weitgehend allein gelassen von der Berliner Kulturpolitik, gab der 60-jährige Belgier, der von 2003 bis 2011 höchst erfolgreich das Münchner Haus der Kunst leitete, auf. Doch wie französische und belgischen Medien schon am Mittwochnachmittag berichtet hatten, soll er ab Januar 2019 einen repräsentativen neuen Job in Aussicht haben. In einer Presseerklärung des Kulturministeriums hieß es am Abend, Dercon übernehme den Posten "im Rahmen der Transformation der Institution, in einem sich wandelnden Museumssektor und mit dem Auftrag zur Umsetzung des Masterplans für die Restaurierung, Modernisierung und Entwicklung des Grand Palais". Mit seiner Erfahrung als Leiter "renommierter internationaler Institutionen, durch seine Vision von Kunst und der Rolle der kulturellen Einrichtungen im 20. Jahrhundert" werde Dercon wird dem neuen Grand Palais einen "einzigartigen Platz in Frankreich und in der Welt geben".

Generalsanierung vor Olympia geplant

Der seit Oktober amtierende neue französische Kulturminister, Franck Riester, überlässt Chris Dercon damit große Verantwortung, soll das Grand Palais doch in den kommenden Jahren bis 2023, rechtzeitig vor den Olympischen Spielen, umfassend renoviert werden. Neben einer Erweiterung der Ausstellungsflächen soll eine Ladenstraße für Kunsthandel und Mode-Geschäfte gebaut werden, was wegen der hohen Kosten bereits für Kontroversen gesorgt hat. Seit seiner Errichtung vor rund 120 Jahre war das Grand Palais nie generalsaniert worden, was angesichts der Fläche von 70 000 Quadratmetern eine Herausforderung ist.

Demnächst wird Michael Jackson geehrt

Das Ausstellungsgebäude zwischen Seine-Ufer und Champs-Élysées wurde im Jahr 1900 für die damalige Weltausstellung errichtet. Inzwischen gehört die Einrichtung zu den Staatlichen Museen und ist eine der wichtigsten Räumlichkeiten für Events aller Art: Wechselausstellungen, aber auch Modeschauen und Kunstmessen. Derzeit sind dort 150 Werke von Joan Miró und Bilder des venezianischen 18. Jahrhunderts zu sehen, ab 23. November wird das musikalische Schaffen von Michael Jackson gewürdigt. Derart populäre Themen locken jedes Jahr rund zwei Millionen Besucher in das Grand Palais. Chris Dercon wird so gesehen das für ihn passende Betätigungsfeld finden, denn er steht erklärtermaßen für die "Fusion" von Bildender Kunst, Theater, Tanz und Performance und versteht sich auf zeitgemäße Themen. In Berlin wurde er von Politikern und Kulturschaffenden dafür kritisiert, die Volksbühne zur "Event-Bude" zu machen. Dieser Vorwurf wird ihn in Paris garantiert nicht treffen, ist das Grand Palais doch genau eine solche Location, allerdings finanziell gut ausgestattet und auf dem Niveau einer Weltstadt. 2024, bei den Olympischen Spielen, wird dem Grand Palais eine besondere Rolle als Kulturstätte zukommen.

Anfeindungen an der Spree

Der studierte Kunsthistoriker Dercon ging nach seiner Münchener Zeit nach London, wo er von 2011 bis 2016 die Tate Gallery of Modern Art in London managte. Von dort holte ihn der frühere Berliner Kultursenator und Musikmanager Tim Renner (SPD) im April 2015 an die Spree, wo er ab Sommer 2017 als Nachfolger von Frank Castorf Intendant der Volksbühne wurde. Schon während seiner Vorbereitungszeit nahmen die Anfeindungen, auch in der Presse, kein Ende. Große Teile des alten Volksbühnen-Ensembles stellten sich gegen ihn, zumal Dercon ankündigte, auf Stamm-Schauspieler weitgehend verzichten zu wollen, um das Haus flexibler zu machen für neue Kunstformen.