Chor der Queen zu Gast in Coburg

Die "Royal Choral Society" aus London gastiert heute in Coburg. Bei einem gemeinsamen Konzert mit dem Philharmonischen Orchester des Landestheaters Coburg am Abend wollen beide Klangkörper auf die enge historische Verbindung zwischen London und Coburg hinweisen. Für den Londoner Chor ist es der erste Besuch in der fränkischen Residenzstadt Coburg.

Queen als Schirmherrin

Albert und Victoria galten als das royale Traumpaar des 19. Jahrhunderts, beide wären in diesem Jahr 200 Jahre alt geworden. Die Stadt Coburg feiert das mit einem offiziellen "Albert&Victoria-Jahr", für das Queen Elizabeth II. offiziell die Schirmherrschaft übernommen hat.

Restkarten noch erhältlich

Bereits im Mai hatte das Philharmonische Orchester des Coburger Landestheaters ein umjubeltes Konzert mit der Royal Choral Society in der Londoner Cadagon Hall gegeben. Damals standen vor allem Werke des deutschen Komponisten Mendelssohn-Bartholdy auf dem Programm. Beim gemeinsamen Konzert wird heute die "Sea Symphonie" des britischen Komponisten Ralph Vaughan Williams gespielt.

Zum Konzert heute Abend hat sich unter anderem der britische Botschafter angekündigt, Beginn ist um 20.00 Uhr in der Coburger Morizkirche, Restkarten sind noch erhältlich.