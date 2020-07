Chor-Demo in München: "Sport und Kneipen" wichtiger als Kultur?

"Jeder, der Noten hat, spielt", ruft Andrea Fessmann in den Sturm. "Wer seinen Noten hinterherlaufen muss, der muss das einfach machen. Einfach weiter singen, egal, was passiert. Hauptsache, irgendjemand hat Noten. Und alles, was musikalisch jetzt leider vom Winde verweht ist, das werden wir durch Herzblut wieder gut machen." Und dieses Herzblut ist diesmal ganz besonders gefragt, denn es stürmt ziemlich heftig über den Münchner Odeonsplatz. So mancher Notenständer macht sich selbstständig, die Blätter fliegen über das Straßenpflaster, ein Cello-Kasten fällt krachend um.

"Corona-Line" mit bunten Bändchen

Und trotzdem bleibt Andrea Fessmann gelassen. Die Chorleiterin und Veranstalterin hat es geschafft, rund fünfzig Sängerinnen und Sänger, sowie einige Orchestermusiker für eine Kurzfassung des Mozart-Requiems zu begeistern - auf Abstand natürlich. Am Boden liegen Schnüre, rundherum flattern rot-weiße Plastikbänder im Sommersturm: "Ja, das ist unsere Chorus Line, die hat jetzt in Corona-Zeiten eine neue Bedeutung. Alle zwei Meter hängt an den Seilen ein Bändchen, so dass die Chorsänger und Musiker wissen, alle zwei Meter darf dort jemand stehen. "