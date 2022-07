Chöre nach Corona: "Stimme und Seele haben gelitten"

Mit Abstand verteilt im großen Kirchenraum stehen die Sängerinnen und Sänger vom Kirchenchor der katholischen Gemeinde "Zum heiligsten Erlöser" in Augsburg-Göggingen. Endlich dürfen sie wieder singen. Das sei sehr befreiend, schwärmen die Chormitglieder.

Pandemie verändert Perspektiven

Vor der Pandemie hat der Chor im Pfarrheim geprobt. Jetzt übt Martina Hellmann mit ihren Sängerinnen und Sängern in der Kirche. Erst war es nur eine Notlösung, um den Abstand halten zu können. Inzwischen gefällt es dem Chor hier sogar besser, sagt Martina Hellmann:.

"Wir haben gesagt, wir gehen nicht mehr zurück. Das ist total schön, die Kirche nicht nur zum Gottesdienst zu nutzen. Wir singen auch nicht mehr dichtgedrängt auf der Empore und wir haben auch das Feedback von der Gemeinde, dass es besser klingt." Chorleiterin Martina Hellmann

Lange war in Göggingen keine Chorprobe möglich, so wie in allen Kirchengemeinden in Bayern. Die Zwangspause wegen der Corona-Pandemie war schlimm für die Chormitglieder: "Wir durften ja nicht, das erste Mal haben wir geheult wie Rotz und Wasser, das zweite Mal haben wir es mit Fassung getragen", sagt eine Sängerin. Das Singen habe sehr gefehlt: "Also ich möchte es nicht noch einmal durchmachen müssen."

Stimme und Seele leiden

Ein Chor ist ja nicht nur singen, sondern auch Gemeinschaft. Und wenn man fast zwei Jahre nicht zusammen singen kann, dann leidet nicht nur die Seele, sondern auch die Stimme. "Ich bin ja kein professioneller Sänger, und ich kann keine Noten, ich bin darauf angewiesen, dass es mir immer wieder vorgespielt wird und dann geht es", so ein Chormitglied.

Tatsächlich sind Chormitglieder verloren gegangen über die Pandemie, berichtet Chorleiterin Martina Hellmann. Die Virus-Infektion hat bei einigen die Stimmbänder geschädigt: "Die hatten Corona und haben nach wie vor keine Stimme. Das tut mir in der Seele weh, weil es Sänger sind mit Leib und Seele", so Hellmann.

Diözesankirchenchortag mit mehr als 400 Teilnehmern

Manch ein Chormitglied wird darum am Samstag nicht beim großen Diözesanchortag teilnehmen können. Zweimal hat der Diözesankirchenchortag schon in Augsburg stattgefunden. 2013 und 2016. Da waren die Gögginger schon dabei. "Das war einfach immer voll cool. Alle singen das gleiche, die ganze Basilika schmettert. Und wir haben gesagt, da gehen wir auf jeden Fall wieder hin. Das ist ein gigantisches Happening, wenn die ganze Kirche voller Chöre ist", erzählt die Chorleiterin.

Mehr als 20 Chöre aus der ganzen Diözese haben für den diesjährigen Chortag in der Augsburger Basilika St. Ulrich und Afra die "Deutsche Messe" des Komponisten Heinrich Walder eingeübt. Unter Corona-Bedingungen. Mit Abstand und krankheitsbedingten Ausfällen. In der letzten Probe vor dem großen Event gibt es nur einen einsamen Tenor, denn einige Chormitglieder sind positiv oder Kontaktpersonen.

Selbstbewusstere und sichere Sänger

Aber es gibt nichts Schlechtes, was nicht auch etwas Gutes hat, sagt Chorleiterin Martina Hellmann. Nicht nur die Gemeinschaft und das Singen als solches erfahre jetzt viel mehr Wertschätzung als vor der Pandemie. Man habe auch viel gelernt durch die Ausnahmesituation, durch das Mit-Abstand-Singen: Die Sängerinnen und Sänger seien selbstbewusster und selbstständiger beim Singen geworden: "Man kann sich nicht an einen dranhängen, der es gut kann, sondern man muss sich hinstellen und trauen und sagen 'Ich bin ein wichtiger Teil'." Trotz der Zwangspause durch Corona: Man müsse das Positive daraus ziehen aus dem Ganzen: "Das ist uns ganz gut gelungen."